¿Cómo se contagia el ébola entre humanos? Mitos y realidades sobre cómo se transmite el virus

La reciente determinación de la Organización Mundial de la Salud de catalogar la situación en Uganda y la República Democrática del Congo como una emergencia sanitaria internacional ha vuelto a poner la atención pública sobre este padecimiento. A pesar de la alarma que genera, no se trata de un patógeno nuevo en el panorama médico.

El microrganismo se identificó originalmente en 1976 debido a dos brotes simultáneos en regiones africanas, recibiendo su nombre por la cercanía de una de las comunidades afectadas con el río Ébola.

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Posteriormente, a partir del 23 de marzo de 2014, el virus mantuvo una transmisión constante en naciones como Guinea, Sierra Leona y Liberia, registrando además contagios aislados en territorios como España, Nigeria, Senegal y Estados Unidos.

Mecanismos reales de transmisión del ébola

Existe una gran cantidad de dudas sobre la forma en que este padecimiento se propaga entre los seres humanos. Es fundamental aclarar que el virus no viaja a través del oxígeno, el suministro de agua o el consumo de provisiones alimentarias.

El contagio ocurre de manera exclusiva cuando un individuo sano tiene un contacto plenamente directo con los fluidos corporales, secreciones o la sangre de una persona que se encuentra infectada o que ha fallecido por esta causa.

Respecto del brote de Ébola por el virus Bundibugyo en el Congo y Uganda, es serio pero no caer en alarma, la OMS no está declarando epidemia. Ahora es una "preocpación internacional". Debemos estar informados pero tomarlo con ecuanimidiad, no caer en pánico ni en complacencia. pic.twitter.com/ODfx96nyga — Alejandro Macias (@doctormacias) May 17, 2026

Esto incluye interactuar sin protección con el sudor, la orina, el semen, las flemas, las heces, el vómito o el fluido seminal. De igual forma, el peligro se presenta al tocar herramientas u objetos que hayan quedado contaminados con estas sustancias, tales como jeringas, agujas o instrumental clínico que carezca de la debida esterilización.

Síntomas del ébola y sectores con mayor vulnerabilidad

Este padecimiento se manifiesta como una alteración de salud sumamente agresiva. Los malestares iniciales se presentan de forma repentina y pueden aparecer desde el día 2 y hasta los 21 días posteriores al momento en que la persona estuvo expuesta al agente infeccioso.

Quienes lo padecen experimentan temperaturas corporales elevadas, un agotamiento severo, dolores en la garganta, la cabeza y el estómago, así como náuseas, pérdida total de apetito y evacuaciones líquidas.

En las etapas más críticas de la infección, el cuerpo puede manifestar pérdidas de sangre tanto de forma interna como externa, un escenario que suele resultar mortal.

Aunque el virus ataca a cualquier persona sin distinción de género o edad, el peligro de contagio se eleva sustancialmente para los camilleros, médicos, enfermeros y familiares que se dedican a la atención directa de pacientes diagnosticados o con sospechas de portar el patógeno.

Diagnóstico y la realidad de los cuidados médicos actuales

El proceso para confirmar la presencia del virus no puede basarse únicamente en la observación de los síntomas, sino que requiere obligatoriamente de la toma de muestras sanguíneas para su posterior análisis en laboratorios especializados.

En la actualidad, la medicina no cuenta con una inmunización o un fármaco específico diseñado para erradicar la enfermedad. Debido a esto, las personas afectadas deben ser internadas de forma inmediata en áreas de terapia hospitalaria, donde el personal se limita a brindar terapias de soporte para estabilizar el organismo.

Following confirmation of Ebola cases in Ituri Province, Democratic Republic of the Congo, and Uganda, CDC is supporting response activities including surveillance, laboratory diagnostics, and outbreak containment efforts.

While the current risk to the American public remains… pic.twitter.com/ai8F8P79dF — CDC (@CDCgov) May 17, 2026

Estas intervenciones consisten en mantener una hidratación constante, administrar medicamentos para disminuir la temperatura y monitorear los niveles de la presión sanguínea.

Cabe destacar que el periodo en que un paciente recuperado puede continuar transmitiendo el virus a través del fluido seminal se extiende hasta por 61 días después de que comenzaron las primeras manifestaciones del mal.

