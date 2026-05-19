Calendario SEP: lista completa de estados que tendrán más vacaciones de verano 2026

Aunque el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece que el cierre del ciclo escolar es el 15 de julio de 2026, varios estados del país comenzarán las vacaciones de verano mucho antes.

Esto se debe a las altas temperaturas que se prevén en junio, así como a la logística por la Copa Mundial de la FIFA 2026, especialmente en las ciudades sede.

Calendario SEP: ¿Cuándo salen de vacaciones los niños?

¡A guardar las mochilas! Luego de que el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) estableció que cada estado puede modificar su calendario escolar, especialmente en aquellas entidades que enfrenten condiciones extraordinarias, estos son los alumnos que terminarán las clases antes:



Yucatán : El último día de clases será el 26 de junio debido a las temperaturas extremas que se registran durante esa temporada.

: El último día de clases será el 26 de junio debido a las temperaturas extremas que se registran durante esa temporada. Colima : Las actividades concluyen el 25 de junio.

: Las actividades concluyen el 25 de junio. Tlaxcala : El último día de clases será el 30 de junio.

: El último día de clases será el 30 de junio. Baja California Sur : Terminan el ciclo el 3 de julio.

: Terminan el ciclo el 3 de julio. Sinaloa : Por el calor, los alumnos concluyen clases el 19 de junio.

: Por el calor, los alumnos concluyen clases el 19 de junio. Tamaulipas : El fin del ciclo será el 10 de julio.

: El fin del ciclo será el 10 de julio. Guanajuato: Terminan clases el 10 de julio.

Con ello, los estudiantes tendrán casi tres semanas extra antes de la fecha oficial marcada por la SEP.

En San Luis Potosí, la región Huasteca analiza incluso salir hasta 10 días antes por las condiciones climáticas extremas, aunque la decisión todavía depende de las autoridades locales.

Mundial 2026: ¿Cuándo se terminan las clases en Nuevo León y Jalisco?

En Nuevo León, las clases presenciales terminarán el miércoles 8 de julio. Aunque en un principio se especuló que el ajuste estaba relacionado con el Mundial 2026 en Monterrey, el gobierno estatal aclaró que la entidad fue la única en adelantar el regreso a clases; por ello terminan antes.

En cuanto a Jalisco, aunque no se modificará el calendario oficial de la SEP, la Secretaría de Educación informó que las clases terminan el 30 de junio.

Después de esa fecha solo habrá actividades complementarias opcionales y descarga de boletas mediante la plataforma APPrende Jalisco.

¿Cuándo será el regreso a clases 2026?

Hasta ahora, la SEP no ha publicado el calendario oficial del ciclo escolar 2026-2027. Sin embargo, se prevé que el regreso a clases ocurra el 31 de agosto de 2026.

Mientras tanto, millones de estudiantes ya cuentan los días para iniciar unas vacaciones de verano que, en algunos estados, llegarán antes de lo esperado.

