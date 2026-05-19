CDMX colapsa por lluvias y granizo; activan alerta amarilla en 9 alcaldías

Otra tarde de mayo y otra vez la Ciudad de México terminó atrapada entre lluvia, tráfico y estaciones saturadas. En cuestión de minutos, varias zonas del sur y oriente de la capital quedaron bajo tormentas intensas acompañadas de granizo, mientras miles de personas intentaban regresar a casa en medio del caos.

Alerta amarilla en CDMX: ¿Qué alcaldías están en riesgo de lluvias?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó alerta amarilla en nueve alcaldías por lluvias de entre 15 y 29 milímetros, además de posible caída de granizo y fuertes rachas de viento.

Las alcaldías bajo alerta son:



Álvaro Obregón

Coyoacán

Cuajimalpa

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

La alerta permanecerá activa hasta las 10 de la noche, aunque el pronóstico indica que las lluvias podrían seguir durante la madrugada y continuar en los próximos días.

El radar Catedral detecta ecos de reflectividad en color rojo y naranja, asociados a #Lluvias fuertes en zonas de la #CDMX y #EdoMéx. pic.twitter.com/pW8a4zuqVT — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 19, 2026

Caída de granizo en cuatro alcaldías: Estas son las más afectadas

Las lluvias más fuertes se concentraron en zonas como Tláhuac, Milpa Alta, Tlalpan e Iztapalapa. En redes sociales comenzaron a circular imágenes de calles cubiertas de granizo, vehículos avanzando lentamente entre enormes encharcamientos y personas buscando refugio debajo de puentes o paraderos.

En algunos puntos, el agua volvió a rebasar coladeras y avenidas principales. Lo de siempre: una tormenta fuerte y la ciudad se paraliza.

El radar meteorológico también detectó lluvias intensas en Coyoacán y alertó que las precipitaciones podrían extenderse hacia Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza.

Marcha lenta en el Metro CDMX por lluvias

La lluvia también pegó de lleno en el transporte público. El Metro implementó marcha lenta en las líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, A y B, lo que provocó retrasos, andenes llenos y usuarios desesperados por llegar a casa.

Porque en la capital ya casi es rutina: empieza a llover y el traslado de millones de personas se convierte en una prueba de paciencia.

Usuarios reportaron trenes detenidos por varios minutos y estaciones saturadas justo en plena hora pico. Mientras afuera colapsaban las vialidades, dentro del Metro la historia no era muy distinta.

En el Estado de México el panorama fue igual de complicado. Municipios como Valle de Chalco, Ixtapaluca y Toluca registraron lluvias fuertes e incluso caída de granizo.

En Toluca, varios usuarios compartieron videos de calles inundadas y corrientes de agua bajando con fuerza por avenidas principales.

De acuerdo con Conagua Clima, el radar detectó núcleos de tormenta muy intensos sobre distintas zonas del Valle de México, con ecos en color rojo y naranja, asociados a lluvias fuertes.

¿Lloverá en CDMX este miércoles? Se esperan tormentas intensas

Y aunque la tarde ya fue complicada, el pronóstico no es alentador. Especialistas advierten que entre el miércoles y el fin de semana podrían registrarse tormentas todavía más intensas, con acumulados superiores a los 60 litros por metro cuadrado.

Además de las lluvias, también se esperan descargas eléctricas, granizadas y fuertes ráfagas de viento.