Iba a ser internado en un centro de rehabilitación en Guadalajara, pero adolescente de 13 años atacó a su padrastro al descubrirlo

Un adolescente de 13 años atacó con un arma blanca a su padrastro afuera de un centro de rehabilitación en Guadalajara, después de descubrir que estaba a punto de ser internado; el hombre, de 31 años, sufrió heridas de gravedad y tuvo que ser trasladado a recibir atención médica.

El hecho ocurrió en la colonia San Juan Bosco, cerca del cruce de la avenida Juan de Dios Robledo y Francisco de Ayza, donde el adolescente se encontraba con su padrastro cuando presuntamente se percató del motivo por el que habían llegado al lugar.

Iba a ser internado, pero todo cambió afuera del centro

De acuerdo con los primeros reportes, el adolescente habría reaccionado al enterarse de que sería ingresado al centro de rehabilitación.

Fue entonces cuando, presuntamente, tomó un objeto punzocortante y atacó a su padrastro, quien resultó lesionado durante la agresión.

La situación provocó la movilización de los servicios de emergencia y de elementos de seguridad, luego de que se solicitara ayuda para atender al hombre herido.

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🔴 #IMPORTANTE | 🚨 Un adolescente de 13 años 4gr3dió con 4rm4 bl4nc4 a su padrastro afuera de un centro de rehabilitación en la colonia San Juan Bosco de Guadalajara, luego de percatarse de que estaban a punto de internarlo.



Con información de: Priscila Velasco



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El padrastro fue trasladado grave a un hospital

El hombre, de 31 años, fue llevado a un centro médico debido a la gravedad de las lesiones que sufrió durante el ataque. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre el tipo de heridas ni sobre su evolución médica; sin embargo, los primeros reportes indicaron que su estado de salud era grave.

Mientras el hombre recibía atención, las autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido afuera del centro de rehabilitación.

El hombre no presentó una denuncia contra el adolescente

Pese a la gravedad de las lesiones, el padrastro habría decidido no presentar una denuncia formal contra el adolescente.

De acuerdo con la información disponible, esta decisión impidió que se iniciara un procedimiento derivado de la agresión y el menor quedó en libertad.

El caso ocurrió en medio de un conflicto familiar que comenzó cuando el adolescente descubrió que sería internado; sin embargo, todavía no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias que llevaron a su traslado al centro de rehabilitación ni sobre lo ocurrido antes del ataque