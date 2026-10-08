Adolescente que sobrevivió al presunto ataque de Cindy Tamez en Nuevo León narra el multihomicidio

El testimonio de un adolescente de 14 años que presenció parte de la tragedia ocurrida en Montemorelos se convirtió en una de las principales fuentes de información para la Fiscalía de Nuevo León.

El fiscal general, Javier Flores Saldívar, confirmó que el menor rindió una entrevista en la que relató de manera cronológica lo que ocurrió durante el multihomicidio en el que murieron Leodegario Moya, sus tres hijos y Cindy Tamez.

De acuerdo con el fiscal, el adolescente era hijo de una expareja de Cindy y se encontraba en el lugar de los hechos.

La autoridad también aclaró un punto que había generado versiones en torno al caso: no puede asegurarse que Cindy le haya “perdonado la vida”.

Lo que sí se estableció a partir de la entrevista es que ella vio al adolescente, le preguntó por qué había hecho eso, manifestó estar enojada y después se retiró.

Una tragedia familiar enlutó a Montemorelos, Nuevo León. La Fiscalía investiga como principal línea que Cindy Tamez asesinó a tiros a su pareja Leodegario Moya y a sus tres hijos de 11, 10 y 3 años, tras una discusión con alcohol de por medio, para después quitarse la vida. Julieta Guevara con la información en #Hechos con @Javier_Alatorre — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 2, 2026

¿Por qué estaba enojada Cindy Tamez?

Ese punto todavía no está claro. La Fiscalía busca determinar qué provocó el enojo que el adolescente describió durante su entrevista. Para ello realiza análisis de telefonía y otras diligencias de inteligencia que podrían ayudar a reconstruir lo ocurrido antes de los asesinatos.

Hasta ahora, la autoridad tampoco ha confirmado que un problema de celos o un conflicto de pareja haya sido el detonante.

La investigación continúa abierta y, de acuerdo con el fiscal, todavía no existe una conclusión sobre ese posible motivo.

¿Qué encontraron en los estudios toxicológicos de Cindy Tamez?

Los estudios practicados a Cindy Tamez detectaron un bajo nivel de alcohol y presencia de clonazepam.

La Fiscalía también realizó un cateo en una vivienda relacionada con el adolescente que rindió la entrevista, con la intención de buscar indicios que pudieran apuntar hacia una teoría distinta sobre lo ocurrido.

En ese domicilio se localizó una pequeña cantidad de droga, pero, según la autoridad, los hallazgos no modificaron hasta ahora la principal línea de investigación.

¿Cuál es la principal hipótesis de la Fiscalía de Nuevo León?

La investigación mantiene como principal hipótesis que Cindy Tamez habría disparado contra su pareja, Leodegario Moya, y posteriormente contra sus tres hijos, antes de quitarse la vida.

Los hechos ocurrieron entre la noche del 29 de septiembre y la madrugada del 30 de septiembre, en un domicilio del fraccionamiento Los Fresnos, en Montemorelos.

Según la reconstrucción preliminar, Cindy y Leodegario habían estado consumiendo bebidas alcohólicas y posteriormente tuvieron una discusión cuyo motivo todavía no ha sido establecido.

La Fiscalía señala que Cindy habría esperado a que Leodegario se durmiera para dispararle con un arma calibre .38. Tras escuchar las detonaciones, dos de los menores habrían bajado a la sala y también fueron atacados.

El menor de tres años, Gustavo, habría alcanzado a abordar una camioneta y avanzar algunos metros antes de recibir un disparo. Finalmente, Cindy habría utilizado la misma arma para quitarse la vida.

¿Qué falta por esclarecer en el caso de Montemorelos?

Aunque la Fiscalía ya tiene una línea principal de investigación, todavía busca completar la reconstrucción de las últimas horas de la familia.

Entre las diligencias están los análisis de telefonía, estudios periciales y entrevistas que permitan conocer qué ocurrió antes de la tragedia y qué pudo desencadenar la discusión.

La ausencia de cámaras de videovigilancia en la zona también limita la reconstrucción de los hechos, por lo que los testimonios y los indicios encontrados en el domicilio cobran especial importancia.

Por ahora, la Fiscalía sostiene su principal hipótesis, pero el caso continúa bajo investigación y todavía falta determinar con precisión qué provocó el enojo referido por el adolescente y cómo se desarrollaron los acontecimientos.