Todo apunta a que Cindy Tamez mató a sus hijos y a su pareja, investiga la FGE

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga el asesinato de Leodegario Moya y sus tres hijos menores de edad, así como la muerte de Cindy Tamez, ocurridos en Montemorelos.

La principal línea de investigación apunta a que Cindy habría disparado contra su pareja y posteriormente contra sus hijos, para después quitarse la vida. El fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, confirmó que las primeras indagatorias apuntan en esa dirección, aunque todavía faltan diligencias para esclarecer completamente lo ocurrido.

¿Qué pasó con la familia asesinada en Montemorelos?

De acuerdo con la reconstrucción preliminar de la Fiscalía, durante la noche del 29 de septiembre y madrugada del 30 de septiembre, Cindy y Leodegario se encontraban en su domicilio después de haber estado consumiendo bebidas alcohólicas.

En algún momento tuvieron una discusión. El motivo todavía no está claro.

Las primeras investigaciones señalan que Cindy habría esperado a que Leodegario se durmiera para presuntamente dispararle con un arma calibre .38.

Conmoción en Nuevo León...



Cinco integrantes de una familia, entre ellos tres menores, fueron asesinados a balazos en Montemorelos.



La Fiscalía investiga los hechos, revisa cámaras de seguridad y analiza un arma localizada en una camioneta vinculada al caso.



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Tras escuchar las detonaciones, dos de los menores, Bruno y Christian, habrían bajado a la sala, donde también fueron atacados.

El hijo menor, Gustavo, de tres años, habría abordado una camioneta Jeep Rubicon y avanzado unos metros antes de ser alcanzado por un disparo.

Finalmente, Cindy habría utilizado la misma arma para quitarse la vida.

¿Qué arma se utilizó en el multihomicidio de Montemorelos?

El fiscal Javier Flores Saldívar señaló que el arma asegurada es una calibre .38 automática.

Sobre una versión que señalaba que el arma había sido entregada como regalo a Cindy semanas antes, el fiscal aclaró que esa información todavía no está confirmada y que no cuentan con evidencia suficiente para sostenerla.

La Fiscalía también espera los resultados de los exámenes toxicológicos, particularmente para determinar si había consumo de alcohol u otras sustancias.

Aunque la principal hipótesis ya fue planteada por la Fiscalía, la investigación continúa.

Entre las diligencias pendientes están las entrevistas con vecinos del fraccionamiento Los Fresnos, además de los estudios periciales y toxicológicos.

La autoridad también señaló que en la zona no existen cámaras de videovigilancia, por lo que la reconstrucción de las últimas horas de la familia dependerá principalmente de los indicios encontrados en el domicilio, testimonios y análisis forenses.

Por ahora, la Fiscalía mantiene la hipótesis de que Cindy Tamez habría sido responsable de las muertes de su pareja y sus tres hijos, antes de quitarse la vida. La investigación deberá establecer cómo ocurrieron exactamente los hechos y cuál fue el motivo de la tragedia.