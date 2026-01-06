Una persecución a alta velocidad en Ohio, Estados Unidos , sorprendió a los policías de la comunidad de Bowling Green cuando descubrieron que la conductora del vehículo apenas tiene 13 años. La adolescente, originaria del condado de Montgomery, manejó un auto robado a velocidades que, según la policía, alcanzaron los 160 kilómetros por hora.

A 160 km/h: Niña de 13 años protagoniza peligrosa persecución en Ohio

Todo comenzó la noche del 5 de enero de 2026, cuando un lector de placas detectó un vehículo robado del condado de Montgomery y alertó a las autoridades. El teniente Ryan Tackett, de la policía de Bowling Green, explicó cómo ubicaron el auto.

Cuando los agentes intentaron detener el vehículo, la conductora aceleró y se dio a la fuga. En ese momento, los oficiales todavía no sabían que la conductora tenía 13 años y que la pasajera, también una niña, tenía 15 años. Tackett detalló que ambas adolescentes provenían de un hogar grupal en el condado de Montgomery.

Castigo sin celular: el insólito motivo tras el robo del auto en Ohio

La policía señala que el cuidador de la casa les quitó el teléfono celular, lo que desató que ambas jóvenes le robaran el auto.

Durante la persecución, la joven conductora pasó frente a la policía de Perrysburg sin detenerse. Las autoridades indican que un patrullero de esa ciudad se colocó detrás del auto cuando este se aproximaba a un distribuidor vial en una intersección, donde chocó contra otro auto.

Final del escape: choque y captura de las adolescentes en Ohio

El otro conductor no resultó herido, de acuerdo con la policía. Tras el impacto, las adolescentes de Dayton saltaron del auto e intentaron huir a pie. En el video de las cámaras corporales de los policías es posible escuchar a un oficial dar órdenes firmes: “¡Manos arriba! … ¡Al suelo! No te muevas”.

Los agentes detuvieron rápidamente a las dos menores. La niña de 13 años fue trasladada a un hospital con una lesión en el hombro, donde continúa recuperándose.

Cargos y sorpresa por la edad de las implicadas

La joven de 15 años comparecerá este martes 6 de enero de 2026 ante un juez del Tribunal de Menores del condado de Wood. Las autoridades indicaron que recibió la designación de una abogada de oficio y permanecerá detenida mientras avanzan los procesos del caso.

Ambas menores enfrentan cargos por usar propiedad robada y por no acatar las órdenes de la policía al negarse a detener el vehículo.

