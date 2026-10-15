Alerta en CDMX: Cortocircuito en piso 11 de edificio en Melchor Ocampo provoca desalojo y cierre vial; otras afectaciones
La Ciudad de México comienza el día con el reporte de un cortocircuito en una torre de oficinas, ubicada en Melchor Ocampo; no se reportan lesionados.
Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.
Estas son las zonas afectadas para este 15 de octubre 2026; toma precauciones.
¿Qué pasa en calles de CDMX? Afectaciones por socavones, baches accidentes e inundaciones este jueves
Cortocircuito en piso 11 de torre de oficinas en Melchor Ocampo
En las primeras horas de este 15 de octubre 2026 se registró un cortocircuito en el piso 11 de una torre de oficinas, ubicada en Melchor Ocampo, casi esquina con Paseo de la Reforma.
El incidente generó la movilización de elementos de bomberos, Protección Civil, además del desalojo de trabajadores de este edificio.
A pesar de lo aparatoso del incidente no se reportaron personas lesionadas ni afectaciones graves.
🚒 Bomberos de la CDMX controlaron un cortocircuito registrado en el piso 11 de un edificio de oficinas en Calzada Melchor Ocampo, casi esquina con Paseo de la Reforma. La lateral de Circuito Interior para incorporarse a Reforma permanece cerrada por las labores de emergencia 📹: Antonio Huitzil (@AntonioHuitzil2)— adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 15, 2026