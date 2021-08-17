Más de 600 afganos huyen de talibanes a bordo de avión militar de EUA

En las redes sociales comenzó a circular una fotografía en la que se aprecia a una multitud de unos 640 ciudadanos afganos que huyeron de su país a bordo de un avión militar de Estados Unidos (EUA), luego de que los talibanes tomaron el control de Kabul, la capital del país.

Un funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó a un portal internacional que el pasado domingo 15 de agosto los 640 afganos huyeron de Kabul en el avión militar tras el control de los talibanes, el cual ocurrió en la misma fecha.

Te puede interesar: YouTube no permitirá cuentas que le pertenezcan a los talibanes

La tarde del 15 de agosto, un Boeing C-17 Globemaster III se encontraba en la pista del aeropuerto de Kabul, y cientos de afganos que estaban “aterrorizados” por la llegada de los talibanes se subieron al avión militar a través de la rampa porque estaba semiabierta, explicó el funcionario de EUA.

El avión militar en el que huyeron los 640 afganos tiene una capacidad para transportar 77 mil 564 kilos de carga y 134 militares. Sin embargo, la aeronave no fue enviada para llevar una carga tan grande, aunque debido a la difícil situación en el aeropuerto de Kabul, la tripulación decidió despegar con los refugiados.

Hundreds of people packed on a US Air Force C-17 aircraft as it left #Kabul on Sunday. Stunning pic.twitter.com/f5oRGeFtOW — Guy Elster (@guyelster) August 17, 2021

¿A dónde fueron los afganos que subieron al avión militar?

De acuerdo con el funcionario estadounidense, los 640 afganos que huían de los talibanes desembarcaron en una base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Catar.

La llegada de los talibanes a Kabul, la capital de Afganistán, el pasado domingo, provocó que muchas personas tomaran la decisión de abandonar el país, lo que provocó aglomeraciones y estampidas en el aeropuerto de la ciudad. Además, los vuelos comerciales están suspendidos y muchos ciudadanos tomaron la decisión de “asaltar” las aeronaves en su intento desesperado por huir del país.

#BREAKING US forces at #Kabul airport forced to fire in air to prevent Afghans running onto tarmac to board military flights: US official pic.twitter.com/QiDepGuXCr — Guy Elster (@guyelster) August 16, 2021