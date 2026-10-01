Ataque en secundaria de Querétaro: Agresión con cuchillos deja cuatro personas lesionadas; detienen a menor

Un menor de edad fue detenido en una secundaria de la colonia Paseos de San Miguel, en Querétaro, luego de que presuntamente utilizara un objeto punzocortante durante una agresión que dejó a cuatro personas lesionadas ; las violentas acciones movilizaron a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro hasta el plantel educativo.

Los hechos ocurrieron al interior de la Escuela Secundaria General Esperanza Cabrera, ubicada sobre Avenida del Parque; tras recibir el reporte sobre un estudiante que mantenía un comportamiento agresivo, los policías acudieron al lugar y confirmaron que varias personas habían resultado heridas; el adolescente quedó bajo resguardo y posteriormente fue llevado ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

¿Qué ocurrió dentro de la secundaria de Paseos de San Miguel?

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades municipales, el estudiante habría lesionado a cuatro personas durante el incidente; las personas afectadas recibieron atención médica después de lo ocurrido para valorar las heridas.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente cuál es la condición médica de los lesionados ni se han proporcionado sus identidades. Tampoco se ha establecido públicamente qué originó la agresión dentro de la institución educativa.

La presencia de los cuerpos de seguridad permitió asegurar al adolescente y preservar los elementos relacionados con el caso mientras se realizan las diligencias correspondientes.

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Aseguran dos cuchillos tras la agresión en secundaria

Durante la intervención policial fueron asegurados dos cuchillos, los cuales quedaron a disposición de la autoridad como parte de las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos.

El aseguramiento de estos objetos forma parte de las diligencias realizadas después del reporte; será la autoridad ministerial la encargada de establecer las circunstancias del incidente y determinar las acciones que correspondan conforme al procedimiento aplicable.

¿Qué pasará con el menor detenido?

Después de ser asegurado en el plantel, el adolescente fue trasladado ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro, instancia que determinará su situación legal a partir de las investigaciones.

Al tratarse de un menor de edad, el procedimiento seguirá las disposiciones correspondientes para adolescentes; por ahora, la información oficial no establece públicamente el motivo que habría provocado el enfrentamiento ni una conclusión sobre la responsabilidad jurídica del estudiante.