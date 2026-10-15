Hombre ataca a su expareja afuera de una primaria en Guerrero y le corta el cabello

Se registró una agresión contra Estefani Rendón Ornelas afuera de una primaria en Chilpancingo, Guerrero. Su expareja la sometió cuando acababa de dejar a sus hijos en la escuela y, según su testimonio, llegó a cortarle el cabello frente a otras personas.

El ataque quedó registrado en un video que circuló en redes sociales y desató exigencias de justicia. La familia de Estefani sostiene que la violencia no era nueva y cuestiona que las autoridades no hubieran actuado antes.

¿Qué le pasó a Estefani afuera de la primaria en Chilpancingo?

Estefani relató que no esperaba ser atacada en un lugar donde había otras personas. Después de dejar a sus hijos, comenzó a caminar cuando su expareja la sujetó del brazo.

“Yo de verdad que pensé que no me iba a hacer nada porque había mucha gente, entonces yo dejo a los niños, empiezo a caminar y me jala de mi brazo y fue cuando me agarró”, contó.

La mujer dijo que intentó defenderse y que algunos padres de familia intervinieron para ayudarla. Sin embargo, durante la agresión, el hombre comenzó a cortarle el cabello.

¿Quién es el hombre señalado por agredir a Estefani?

El presunto agresor fue identificado como Nelson Isaí “N”, expareja de Estefani. De acuerdo con información de la Policía Estatal, portaba un cuchillo y otros objetos punzocortantes.

La víctima presentó una denuncia ante la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar de la Fiscalía.

¿Por qué la familia de Estefani exige justicia?

Los familiares de la víctima aseguran que durante la relación hubo antecedentes de violencia y cuestionan que no se tomaran medidas antes de la agresión ocurrida afuera de la escuela.

María del Refugio Ornelas Martínez, madre de Estefani, pidió que las autoridades actúen antes de que ocurra una tragedia.

“Es importante de verdad que se actúe, pero que no se actúe cuando ya tengamos un ataúd, ¿entonces sí?”, reclamó.

La madre también aseguró que, cuando su hija buscó ayuda, le dijeron que no podían proceder porque no había sangre ni lesiones visibles. Esta versión forma parte de los señalamientos de la familia.

¿Qué dijeron las autoridades sobre la agresión en Guerrero?

Tras la difusión del video, autoridades estatales condenaron los hechos y señalaron que darían acompañamiento jurídico al caso.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos pidió evitar la revictimización de Estefani y garantizarle acompañamiento durante el proceso para que pueda acceder a la justicia.

El caso volvió a poner sobre la mesa la importancia de atender los antecedentes de violencia y las denuncias antes de que escalen a nuevas agresiones.