OFICIAL: Jubilados deberán presentar Certificado de Supervivencia para recibir la Pensión ISSSTE durante julio y agosto si tienen esta condición

Si eres de los jubilados del IMSS, ISSSTE e ISSSFAM y actualmente vives en el extranjero, hay un trámite obligatorio que no puedes dejar pasar este verano.

Las autoridades exigen la llamada "revista de supervivencia" que comprueba que el beneficiario y las autoridades sigan mandado tu dinero del mes.

¿Quiénes deben presentar el certificado de supervivencia?

Este documento es obligatorio únicamente para los extrabajadores del Estado, de las Fuerzas Armadas o del sector privado que decidieron vivir fuera de México.

A través de este comprobante, las dependencias se aseguran de que el beneficiario sigue con vida antes de mandar los fondos de sus pensiones.

Fechas límite para jubilados del ISSSTE, IMSS e ISSFAM

Los tiempos para hacer la comprobación cambian según la institución que te paga la pensión:



ISSSTE: Tienes que hacer el registro del segundo semestre del año durante los meses de julio y agosto .

Tienes que hacer el registro del segundo semestre del año durante los meses de . ISSFAM: La segunda revisión del año se lleva a cabo obligatoriamente del 1 al 30 de septiembre .

La segunda revisión del año se lleva a cabo obligatoriamente del . IMSS: No tiene meses fijos, pero la regla exige que el pensionado se presente a validar sus datos cada 6 meses.

¿Qué pasa si se te olvida hacer este trámite?

Si dejas pasar la fecha que te corresponde y no acudes a certificar tu supervivencia, las autoridades suspenderán inmediatamente el envío de tus cheques o los depósitos mensuales hasta que te presentes.

Requisitos para tramitar el documento en el consulado

Para obtener tu certificado, debes ir personalmente a la representación consular mexicana más cercana a tu casa con los siguientes papeles listos:



Para el ISSSTE: Credencial de pensionado, o identificación oficial con tu número de pensionista impreso, tu último talón de pago y una fotografía reciente de frente a color, tamaño credencial.

Credencial de pensionado, o identificación oficial con tu número de pensionista impreso, tu último talón de pago y una fotografía reciente de frente a color, tamaño credencial. Para el IMSS: Credencial de pensionista, o pasaporte con tu Número de Seguridad Social de 11 dígitos, tu último comprobante de pago y una foto.

Credencial de pensionista, o pasaporte con tu Número de Seguridad Social de 11 dígitos, tu último comprobante de pago y una foto. Para el ISSFAM: Tarjeta de filiación vigente y una fotografía a color tamaño credencial, para ellos no es necesario llevar el talón de pago.

¿Cobran el trámite?

La Secretaría de Relaciones Exteriores recordó a los usuarios que la expedición de este certificado de supervivencia no genera ningún costo ni cobro de derechos en las oficinas consulares.

Además, al tratarse de una validación de identidad física, es obligatorio que el interesado asista en persona; no se puede realizar por internet ni mandar a un familiar en tu lugar.