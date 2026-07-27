Pensión Bienestar 2026: ¿A quiénes les toca pago del 27 al 31 de julio? Calendario por letra

Si eres beneficiario de alguno de los programas sociales de la Pensión del Bienestar, pon atención a las últimas fechas de pago del bimestre julio- agosto.

La entrega del dinero sigue su marcha en las tarjetas del Banco del Bienestar y esta semana, del 27 al 31 de julio, serán de los últimos días para ir a recoger tu dinero.

Programas sociales que reciben pago del 27 al 31 de julio

El calendario de depósitos aplica de de igual manera para todos los programas que reciben dicha pensión, estos son:

- Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores.

- Pensión Mujeres Bienestar.

- Pensión para Personas con Discapacidad.

- Programa de Apoyo para Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

El pago del bimestre julio-agosto se deposita según la inicial del primer apellido.

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar del 27 al 31 de julio

Las letras que van a cobrar esta última semana de pagos serán las siguientes:



S: Lunes 27 de julio.

T, U, V: Martes 28 de julio.

W, X, Y, Z: Miércoles 29 de julio.

En el caso de Sembrando Vida, el depósito mensual de junio se programó desde el jueves 9 de julio.

¿Cuánto pagan en cada programa del Bienestar?

Los cantidad económica que dan por cada apoyo quedan repartidas de la siguiente manera:

- Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos.

- Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

- Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

- Madres Trabajadoras: 1 mil 650 pesos.

- Sembrando Vida: 6 mil 450 pesos.

¿A quiénes van dirigidos estos apoyos de gobierno?

Cada uno de los programas atiende a sectores específicos de la población:



Adultos Mayores: Personas de 65 años en adelante.

Mujeres Bienestar: Mujeres de 63 a 64 años (desde los 60 años en zonas indígenas).

Personas con Discapacidad: Niñas, niños, jóvenes y adultos con alguna condición motriz o severa.

Madres Trabajadoras: Tutores o madres solteras a cargo de menores.

¿Cuándo se vuelve a pagar la Pensión Bienestar?

De acuerdo con la información del Programa para el Bienestar, el siguiente depósito corresponderá al bimestre septiembre-octubre de 2026. Según los últimos calendarios, se espera que los pagos se entreguen entre la primera y segunda semana del mes de septiembre.