Reabren una solo pista para aterrizaje y despegues en el AICM tras fuertes lluvias

La intensa lluvia registrada esta tarde en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) provocó la suspensión temporal de aterrizajes y despegues. Pasadas las 8 de la noche, anunciaron que ya hay una pista abierta para las operaciones.

"A partir de las 20:01 horas quedó abierta la pista 05 izquierda 23 derecha, reanudándose las operaciones en citada pista, a partir de las 20:04 horas.", informó el AICM luego de estar suspendida por más de una hora.

Por otra parte la pista 05 derecha-23 izquierda sigue cerrada. se prevé el regreso de operaciones cerca de las 21:00 horas.

La medida se tomó mientras personal del aeropuerto revisaba las pistas y calles de rodaje para garantizar que las operaciones pudieran realizarse de manera segura.

"Debido a las condiciones climáticas de esta tarde sobre la estación, algunas aerolíneas decidieron detener momentáneamente sus despegues y aterrizajes en vista de la presencia de tormenta eléctrica y priorizando la seguridad de las personas.", publicó el aeropuerto en su cuenta de X.

#AICMinforma:



Derivado de la intensa lluvia que se registró está tarde en la zona del aeropuerto, y después de una revisión de pistas y rodajes, a fin de mantener operaciones seguras, los aterrizajes y despegues se encuentran suspendidos temporalmente, estimando su reanudación… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) September 12, 2026

¿Qué hacer si tienes un vuelo desde el AICM?

Si tienes programado un viaje durante estas horas, lo más recomendable es revisar directamente el estatus de tu vuelo con la aerolínea, ya que las condiciones meteorológicas pueden generar cambios o demoras.

Además, existe alerta naranja por lluvias en la alcaldía Venustiano Carranza, donde se encuentra el aeropuerto.

