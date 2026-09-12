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Reabren una solo pista para aterrizaje y despegues en el AICM tras fuertes lluvias

La tormenta obligó a suspender despegues y aterrizajes temporalmente en el AICM; pasajeros deberán confirmar directamente con su aerolínea.

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AICM suspende aterrizajes y despegues por intensa lluvia este 11 de septiembre|Grok

Escrito por: Oscar Morales

La intensa lluvia registrada esta tarde en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) provocó la suspensión temporal de aterrizajes y despegues. Pasadas las 8 de la noche, anunciaron que ya hay una pista abierta para las operaciones.

"A partir de las 20:01 horas quedó abierta la pista 05 izquierda 23 derecha, reanudándose las operaciones en citada pista, a partir de las 20:04 horas.", informó el AICM luego de estar suspendida por más de una hora.

Por otra parte la pista 05 derecha-23 izquierda sigue cerrada. se prevé el regreso de operaciones cerca de las 21:00 horas.

La medida se tomó mientras personal del aeropuerto revisaba las pistas y calles de rodaje para garantizar que las operaciones pudieran realizarse de manera segura.

"Debido a las condiciones climáticas de esta tarde sobre la estación, algunas aerolíneas decidieron detener momentáneamente sus despegues y aterrizajes en vista de la presencia de tormenta eléctrica y priorizando la seguridad de las personas.", publicó el aeropuerto en su cuenta de X.

¿Qué hacer si tienes un vuelo desde el AICM?

Si tienes programado un viaje durante estas horas, lo más recomendable es revisar directamente el estatus de tu vuelo con la aerolínea, ya que las condiciones meteorológicas pueden generar cambios o demoras.

Además, existe alerta naranja por lluvias en la alcaldía Venustiano Carranza, donde se encuentra el aeropuerto.

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