Tablazos contra el acoso: el castigo del alcalde de Juventino Rosas en Guanajuato que desató polémica

El alcalde de Juventino Rosas, Guanajuato, Fidel Ruiz, fue criticado tras difundir un video en el que albañiles señalados por acosar verbalmente a una mujer reciben tres tablazos cada uno como castigo y son obligados a ofrecer disculpas.

La grabación provocó reacciones encontradas en redes sociales, mientras algunos usuarios celebraron la medida, otros cuestionaron que una autoridad recurriera a la violencia en lugar de dejar el caso en manos de las instituciones.

¿Por qué el alcalde de Juventino Rosas ordenó dar tablazos a los albañiles?

De acuerdo con la versión del presidente municipal, una mujer denunció que trabajadores de una construcción la habían acosado verbalmente. Ruiz dijo que habló con ellos y que fueron los propios albañiles quienes propusieron recibir los golpes como una forma de disculparse.

En el video, cada uno recibe tres tablazos y uno de los trabajadores ofrece disculpas entre risas. El alcalde, por su parte, aparece divertido y remata con la frase: “Pa' que se les quite, weyes”.

La publicación fue retirada poco después de su página de Facebook, aunque para entonces ya había generado una fuerte discusión sobre la forma en que se atendió la denuncia y el video sigue circulando en redes sociales.

¿Qué dijo Fidel Ruiz tras la polémica por los tablazos?

Este jueves, el alcalde defendió su actuación y aseguró que no fue idea suya aplicar el castigo físico. Sin embargo, reconoció que él difundió la grabación y que debía asumir las consecuencias.

En una transmisión en redes sociales, contó que integrantes del Ayuntamiento lo reprendieron durante una reunión de Cabildo.

“Yo no pedía hacer el video, pero pues sí, al final del día, como alcalde al difundirlo, pues ya me genera una controversia, una polémica”, admitió.

Ruiz también ofreció disculpas al Ayuntamiento y reconoció que, como presidente municipal, debe cuidar su actuación pública. Aun así, insistió en que los trabajadores habían propuesto esa forma de disculparse.

Eso sí, aceptó que la regó, pero siguió dejando en claro que para él es la única forma en que se pueda castigar este tipo de conductas: "También créame que un día van a entender que no todos los protocolos deben seguirse de esa manera porque las personas y la gente no cambian. Pero bueno, tocó aguantar aguantar carrilla y ahora voy a tener que poner mi cara de 'güey' y ser como todos los políticos, aprender a decir palabras adecuadas, porque tengo un compromiso moral con la ciudadanía que tengo que cumplir y lo voy a hacer. Voy a hacer como uno más del montón".

¿La Fiscalía de Guanajuato investiga el caso de los albañiles tableados?

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que investiga lo ocurrido, aunque hasta el momento referido no había denuncias formales.

El caso abrió una discusión sobre los límites de la actuación de las autoridades frente al acoso: aunque la conducta denunciada debe atenderse, un castigo físico no sustituye los procedimientos legales ni garantiza que se haga justicia.