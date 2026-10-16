¡Ya está lloviendo! Consulta las alcaldías afectadas por fuertes precipitaciones en CDMX

La activación de las alertas naranja y amarilla por el pronóstico de lluvias fuertes, viento con rachas fuertes y la posible caída de granizo se anunció para la tarde y noche de este viernes 16 de octubre, así como para la madrugada del sábado. Conoce cuáles son las alcaldías que tendrán una tarde lluviosa.

La alerta naranja se activó para siete alcaldías:



Álvaro Obregón

Coyoacán

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

En estas demarcaciones se esperan lluvias intensas, rachas de viento fuertes y posible caída de granizo durante la noche y la madrugada del sábado 17 de octubre.

Asimismo, se activó la alerta amarilla para otras nueve alcaldías de la capital:

