¿Cómo se preparan artesanos de alebrijes para el desfile en CDMX?

Los alebrijes son animales horrorosamente hermosos web hablan de una tradición única que distingue a México en el mundo debido a sus colores y formas caprichosas.

Fuerza Informativa Azteca entrevistó a una de las participantes que participará en el 15 desfile de alebrijes en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

Este es Mexcametl, que significa maguey en náhuatl y que participará este sábado en el desfile de alebrijes monumentales que organiza el Museo de Arte Popular.

“El alebrije tiene su origen en La Candelaria, a unos pasos de la escuela, con el maestro Pedro Linares, él inventó estos animales, quien era originario de la Ciudad de México, la técnica de la cartonería también es originaria de aquí”, contó Adrián Martínez, perteneciente a la Escuela de artesanías del INBA.

¿Cómo se elabora un alebrije?

Todo comienza con la estructura que tiene una altura aproximada de tres metros, después hay que cubrirla de papel o cartón, darle forma y al final vida a través de los colores.

Al menos ocho artistas trabajaron en los últimos tres meses, de cuatro a seis horas del día, poniéndo su talento, tiempo, esfuerzo y creatividad para crearlo.

“Nos distribuimos los trabajos, unos hacen el papel, otros pintan, otros otra cosa. En sí no es complicado, es un poco tardado, como el pintar los detalles”, comentó Gabriela Carrillo, de la Escuela de Artesanías del INBA.

¿Qué significan los alebrijes?

“El significado de los alebrijes tiene varios, más allá de la connotación estética, les dan cuestiones para espantar malos espíritus, pero sobre todo es esta cuestión de mantener viva una tradición de la cartonería”, explicó Adrián Martínez.

Artesanos expresaron su emoción porque sus creaciones sean admiradas por los cientos de asistentes al desfile de Alebrijes que saldrá del Zócalo y culminará en el Ángel de la Independencia, por lo que se prevé que haya cierres viales y alternativas viales.

“Me emociona mucho que todas las personas puedan conocer cómo más de las artes, que se metan un poco más en las cosas creativas”, expresó Gabriela Carrillo.