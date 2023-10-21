Este medio día se realizará el 15º Desfile de Alebrijes 2023 que partirá del Zócalo de la CDMX rumbo a la glorieta del Ángel de la Independencia, un evento que reúne a las mejores creaciones de estos seres fantásticos inspirados en la cultura mexicana.

El desfile se llevará a cabo el sábado 21 de octubre, a partir de las 12:00 horas, en el Zócalo de la Ciudad de México. Durante dos horas, más de 200 alebrijes recorrerán las calles del Centro Histórico, desde el Zócalo hasta la Glorieta de la Independencia.

Más de 200 alebrijes compitieron por uno de los tres premios y a las 12 en punto arrancaron su camino. Hubo figuras de todo tipo, diseños que salieron de la mente de los artesanos y donde el límite fue su imaginación. Después de una hora de recorrido llegaron a Paseo de la Reforma donde serán exhibidos hasta el 5 de noviembre.

13:27 Se restablece la circulación de Eje Central Lázaro Cárdenas

Se restableció la circulación de Eje Central Lázaro Cárdenas a partir de José María Izazaga después de Desfile de Alebrijes 2023, donde cientos de personas disfrutan de esta eventualidad.

Inicia el Desfile de Alebrijes 2023

Adultos y niños se dieron cita para disfrutar del desfile que muestra a los coloridos alebrijes de gran tamaño, quienes tomaron las calles de la Ciudad de México.

Hoy se llevará a cabo el 15° Desfile de Alebrijes Monumentales, del #Zócalo hacia la glorieta del Ángel de la Independencia. Consulta la ruta y #AlternativaVial 👇



🗓 Sábado 21 de octubre

⏰12: hrs. pic.twitter.com/j8TiqDK4n0 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 21, 2023

Los alebrijes son criaturas imaginarias que combinan elementos de animales, plantas y objetos cotidianos. Son un símbolo de la creatividad y la imaginación del pueblo mexicano. El desfile es una oportunidad única para admirar estas obras de arte y disfrutar de una fiesta llena de color y música.

¿Cómo llegar al Desfile de Alebrijes 2023?

El desfile se llevará a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México, que se encuentra en el Centro Histórico. Para llegar al Zócalo, puedes tomar el metro, la Línea 2, y bajarte en la estación Zócalo. También puedes tomar el metrobús, la Línea 1, y bajarte en la estación Zócalo.

13:15 #PrecauciónVial | Desfile de Alebrijes Monumentales procedentes de circuito Plaza de la Constitución arriban a inmediaciones del Ángel de la Independencia. #AlternativaVial Av. Chapultepec, Circuito Interior, Eje 1 Norte y Eje 1 Oriente. pic.twitter.com/VAVbbP9ee6 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 21, 2023

Cierres viales en la CDMX hoy por el Desfile de Alebrijes 2023

Debido al Desfile de Alebrijes 2023 del día de hoy, la CDMX tendrá los siguientes cierres viales:



Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida 5 de mayo

Calles aledañas al Monumento de la Revolución

08:35 #PrecauciónVial | Anticipa tu salida, se llevará a cabo el 15° Desfile de Alebrijes Monumentales, del #Zócalo hacia la glorieta del Ángel de la Independencia a las 12:00 hrs. Consulta aquí la ruta y #AlternativaVial 👇🏼👇🏼 pic.twitter.com/1gZLPT1Y3J — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 21, 2023

Alternativas viales en la CDMX hoy 21 de octubre por el Desfile de Alebrijes 2023

Para que puedas disfrutar de este evento o por si deseas transitar por la ciudad, puedes tomar las siguientes alternativas viales:

Avenida José Maria Izazaga

Avenida Río de la Loza

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Avenida Chapultepec

Circuito interior

08:35 #PrecauciónVial | Anticipa tu salida, se llevará a cabo el 15° Desfile de Alebrijes Monumentales, del #Zócalo hacia la glorieta del Ángel de la Independencia a las 12:00 hrs. Consulta aquí la ruta y #AlternativaVial 👇🏼👇🏼 pic.twitter.com/1gZLPT1Y3J — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 21, 2023

¿Qué más hacer en la Ciudad de México este fin de semana?

Además del desfile de alebrijes, la Ciudad de México ofrece una gran variedad de actividades y eventos para disfrutar este fin de semana.