Suspenden clases presenciales en sierras de Puebla por frente frío 2 y lluvias este 16 de octubre; Lista completa de municipios

El gobierno del estado de Puebla anunció la suspensión de clases presenciales para el viernes 16 de octubre de 2026 en todos los planteles educativos de las escuelas en las sierras Norte, Nororiental y Negra, debido a la acción del frente frío número 2.

¿Por qué se suspenden las clases en la Sierra Norte, Nororiental y Negra?

En un comunicado, la Secretaría de Educación Pública de la entidad anunció que la decisión es debido a las intensas lluvias que caerán para ese día, las cuales podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo, de acuerdo con la Coordinación General de Protección Civil.

Esto significa que las clases presenciales quedarán suspendidas y podrán tomarse lecciones a distancia.

Lista completa de municipios sin clases presenciales en Puebla por el frente frío 2

Los municipios con suspensión de clases presenciales en la Sierra Norte de Puebla son:

Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Chiconcuautla, Chignahuapan, Cuautempan, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Honey, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

En la Sierra Nororiental: Acateno, Atempan, Atlequizayan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Chignautla, Cuetzalan del Progreso, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

📢¡Atención! 🌧️🏫La dependencia da a conocer información relevante para nuestra comunidad educativa. #TransformarEnGrande #PorAmorAPuebla pic.twitter.com/7qD01xo7ve — Secretaría de Educación Pública (@SEPGobPue) October 15, 2026

En la Sierra Negra: Ajalpan, Altepexi, Atexcal, Caltepec, Chapulco, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Eloxochitlán, Ixcaquixtla, Juan N. Méndez, Molcaxac, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Xochitlán Todos Santos, Zapotitlán, Zinacatepec y Zoquitlán.

Pronóstico del clima: así afectará el frente frío 2 a Puebla y otros estados

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que el frente frío número 2 recorrerá el norte de nuestro país, el cual estará acompañado de una masa de aire polar que traerá vientos con rachas de hasta 100 kilómetros por hora en regiones de Sonora, Chihuahua y Coahuila.

El frente frío recorrerá el sureste del país de forma gradual, con lo que ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en el norte y centro de México, así como precipitaciones intensas a torrenciales en zonas de San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Puebla y Veracruz para el viernes 16 de octubre de 2026.