¿En qué alcaldías habrá lluvias fuertes y caída de granizo? Las zonas afectadas por el mal clima en CDMX; activan alerta amarilla

A preparar el paraguas. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por fuertes lluvias y la posible caída de granizo en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX) este 30 de septiembre 2026.

Para la tarde y noche de este miércoles se esperan lluvias fuertes a muy fuertes y la posible caída de granizo.

Alcaldías afectadas por las fuertes lluvias en CDMX este miércoles

La Alerta Amarilla por lluvias se activó para todas las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), por ello, se recomienda a las y los ciudadanos tomar precauciones a lo largo de tarde.



Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Las intensas lluvias podrían generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas. Además de la caída de ramas, árboles y lonas, por ello se pide a la ciudadanía extrema precauciones durante su traslado en la capital del país.

Además de las lluvias se espera rachas de viento en dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 45 kilómetros por horas.

⚠️🌧 Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del miércoles 30/09/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/cH4RXlQxe1 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 30, 2026

¿A qué hora empieza a llover en la CDMX?

L as fuertes lluvias con actividad eléctrica y posible caída de granizo comenzarán a partir de las 13:00 horas en la Ciudad de México , extendiéndose hasta las 22:00 horas de este miércoles.

Por otro lado, las temperaturas máximas estarán entre los 20° a los 25°C en la Ciudad de México (CDMX).

Recomendaciones por lluvias en CDMX: ¿Cómo protegerse?

Toma precauciones y no olvides tu paraguas. La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?

