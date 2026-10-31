Activan Alerta Amarilla en estas alcaldías de la CDMX por frío extremo en pleno Día de Muertos

La CDMX tendrá un amanecer frío este domingo 1 de noviembre, en pleno Día de Muertos, por lo que autoridades capitalinas activaron la Alerta Amarilla en seis alcaldías ante el pronóstico de temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que esta medida preventiva se implementó debido a las condiciones meteorológicas previstas para la madrugada y la mañana del domingo, cuando se esperan bajas temperaturas en distintas zonas de la capital.

A través de sus redes sociales, la dependencia dio a conocer cuáles serán las demarcaciones donde se presentará este descenso en el termómetro, por lo que pidió a la población tomar precauciones ante el ambiente frío.

¿Cuáles son las seis alcaldías con Alerta Amarilla por frío en CDMX?

De acuerdo con el aviso de la SGIRPC, las temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius se pronostican en las siguientes alcaldías:



Álvaro Obregón.

Cuajimalpa.

La Magdalena Contreras.

Milpa Alta.

Tlalpan.

Xochimilco.

Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #temperaturas bajas para la madrugada y mañana del domingo 01/11/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @GobMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl. Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 31, 2026

¿A qué hora hará más frío en la CDMX este domingo?

El pronóstico de bajas temperaturas corresponde a la madrugada y las primeras horas de la mañana del domingo.

Aunque la SGIRPC no precisó una hora exacta para el momento de menor temperatura, advirtió que el termómetro podría descender hasta los 4 grados Celsius en las seis alcaldías mencionadas.

Esto significa que el amanecer del Día de Muertos podría estar acompañado de un ambiente frío, principalmente en las zonas contempladas dentro de la Alerta Amarilla.

Recomendaciones ante las bajas temperaturas en CDMX

Ante este pronóstico, las autoridades recomiendan a la población tomar medidas para evitar afectaciones por el frío, particularmente durante las primeras horas del día.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

