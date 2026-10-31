No te quedes atorado en el tráfico en CDMX hoy 31 de octubre: calles cerradas por el Gran Desfile Día de Muertos, marchas y bloqueos

#BoletínSSC | #Operativo | #F1 | La #SSC de la #CiudadDeMéxico implementará un dispositivo de seguridad y vialidad con 4 mil 302 uniformados, con el objetivo de garantizar la integridad física y patrimonial de las y los aficionados que asistan al evento “Fórmula 1: Gran Premio de la Ciudad de México 2026”, que se llevará a cabo los días viernes 30 y sábado 31 de octubre, así como el domingo 1 de noviembre, en el @autodromohr, ubicado en Viaducto Río de la Piedad, colonia #GranjasMéxico, alcaldía @IztacalcoAl. https://t.co/9GwBY0qnZ9