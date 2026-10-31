No te quedes atorado en el tráfico en CDMX hoy 31 de octubre: calles cerradas por el Gran Desfile Día de Muertos, marchas y bloqueos
Que los cierres viales no arruinen tu sábado. Planea tu ruta ante el Gran Desfile Día de Muertos, marchas y bloqueos hoy en puntos clave de CDMX.
Si tienes planes para disfrutar del fin de semana en la capital, más vale revisar el mapa antes de salir de casa. Este sábado 31 de octubre la circulación en la CDMX tendrá un día complicado: a las habituales marchas, concentraciones y bloqueos en arterias principales se suma el operativo vial por el Gran Desfile Día de Muertos, que mantendrá cerrados varios accesos hacia el Centro Histórico y Reforma.
¿Sales hoy 31 de octubre en CDMX? Ojo con las calles cerradas por el Gran Desfile Día de Muertos, marchas y bloqueos
Tráfico intenso en Viaducto Río de la Piedad por el segundo día de la Fórmula 1
Además de las movilizaciones en la zona centro, el oriente de la CDMX registra carga vehicular en la alcaldía Iztacalco por la jornada sabatina del Gran Premio de México 2026. En los accesos al Autódromo Hermanos Rodríguez, en la colonia Granjas México.
#BoletínSSC | #Operativo | #F1 | La #SSC de la #CiudadDeMéxico implementará un dispositivo de seguridad y vialidad con 4 mil 302 uniformados, con el objetivo de garantizar la integridad física y patrimonial de las y los aficionados que asistan al evento “Fórmula 1: Gran Premio de la Ciudad de México 2026”, que se llevará a cabo los días viernes 30 y sábado 31 de octubre, así como el domingo 1 de noviembre, en el @autodromohr, ubicado en Viaducto Río de la Piedad, colonia #GranjasMéxico, alcaldía @IztacalcoAl. https://t.co/9GwBY0qnZ9— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 31, 2026
El Gran Desfile Día de Muertos “El Mictlán” cerrará de Chapultepec al Zócalo a partir de las 14:00 horas
El plato fuerte de la jornada —y el que provocará el mayor operativo vial de este sábado— arrancará en punto de las 2:00 de la tarde en los límites de la alcaldía Miguel Hidalgo. Los carros alegóricos, comparsas y catrinas del Gran Desfile Día de Muertos saldrán desde la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec rumbo al Zócalo capitalino, cruzando prácticamente todo el corredor central de la ciudad.
#PrecauciónVial | Considere afectaciones a partir de las 14:00 horas en Paseo de la Reforma, ya que se llevará a cabo el Gran Desfile del Día de Muertos, los contingentes saldrán de la Puerta de los Leones de Chapultepec hacia el #Zócalo. Consulte aquí la #AlternativaVial https://t.co/pXgsTrByPa— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 31, 2026
Cita de manifestantes en el cruce de Pino Suárez y República de El Salvador
Si tus planes sabatinos incluyen moverte cerca del corazón de la capital, considera que a las 13:00 horas habrá presencia de grupos en el Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” (Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc).
Aunque la convocatoria es en la plaza sobre Pino Suárez y República de El Salvador, toma tus precauciones porque suele reducirse el paso vehicular para quienes suben desde San Antonio Abad e Izazaga.
Toma precauciones en la colonia Buenavista por movilización al mediodía
En punto de las 12:00 del día, la atención vial se traslada al cruce de la calle Juan Aldama y Avenida México Tenochtitlán (antes Puente de Alvarado), dentro de la demarcación Cuauhtémoc.
Concentración en el Hemiciclo a Juárez complicará el paso hacia el Centro
Antes del mediodía comenzará el movimiento en el perímetro de la Alameda Central. Diversos contingentes tienen programada una reunión en punto de las 11:00 de la mañana en la explanada del Hemiciclo a Juárez, sobre Avenida Juárez número 50, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc.