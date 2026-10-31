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No te quedes atorado en el tráfico en CDMX hoy 31 de octubre: calles cerradas por el Gran Desfile Día de Muertos, marchas y bloqueos

Que los cierres viales no arruinen tu sábado. Planea tu ruta ante el Gran Desfile Día de Muertos, marchas y bloqueos hoy en puntos clave de CDMX.

Marchas y bloqueos hoy por el Gran Desfile Día de Muertos 2026
¿Qué marchas y bloqueos habrá hoy sábado 31 de octubre?| IA

Escrito por: Jorge Iñigo

Si tienes planes para disfrutar del fin de semana en la capital, más vale revisar el mapa antes de salir de casa. Este sábado 31 de octubre la circulación en la CDMX tendrá un día complicado: a las habituales marchas, concentraciones y bloqueos en arterias principales se suma el operativo vial por el Gran Desfile Día de Muertos, que mantendrá cerrados varios accesos hacia el Centro Histórico y Reforma.

¿Sales hoy 31 de octubre en CDMX? Ojo con las calles cerradas por el Gran Desfile Día de Muertos, marchas y bloqueos

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Además de las movilizaciones en la zona centro, el oriente de la CDMX registra carga vehicular en la alcaldía Iztacalco por la jornada sabatina del Gran Premio de México 2026. En los accesos al Autódromo Hermanos Rodríguez, en la colonia Granjas México.

El Gran Desfile Día de Muertos “El Mictlán” cerrará de Chapultepec al Zócalo a partir de las 14:00 horas

El plato fuerte de la jornada —y el que provocará el mayor operativo vial de este sábado— arrancará en punto de las 2:00 de la tarde en los límites de la alcaldía Miguel Hidalgo. Los carros alegóricos, comparsas y catrinas del Gran Desfile Día de Muertos saldrán desde la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec rumbo al Zócalo capitalino, cruzando prácticamente todo el corredor central de la ciudad.

Cita de manifestantes en el cruce de Pino Suárez y República de El Salvador

Si tus planes sabatinos incluyen moverte cerca del corazón de la capital, considera que a las 13:00 horas habrá presencia de grupos en el Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” (Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc).

Aunque la convocatoria es en la plaza sobre Pino Suárez y República de El Salvador, toma tus precauciones porque suele reducirse el paso vehicular para quienes suben desde San Antonio Abad e Izazaga.

Toma precauciones en la colonia Buenavista por movilización al mediodía

En punto de las 12:00 del día, la atención vial se traslada al cruce de la calle Juan Aldama y Avenida México Tenochtitlán (antes Puente de Alvarado), dentro de la demarcación Cuauhtémoc.

Concentración en el Hemiciclo a Juárez complicará el paso hacia el Centro

Antes del mediodía comenzará el movimiento en el perímetro de la Alameda Central. Diversos contingentes tienen programada una reunión en punto de las 11:00 de la mañana en la explanada del Hemiciclo a Juárez, sobre Avenida Juárez número 50, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc.

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