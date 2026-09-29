Alerta Amarilla por fuertes vientos en CDMX: Estas son las alcaldías afectadas este martes
Autoridades activan la alerta amarilla en alcaldías de la CDMX por fuertes rachas de vientos superiores a los 50 kilómetros por hora; se pide tomar precauciones.
Toma precauciones. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por fuertes vientos para la tarde y noche de este 29 de septiembre 2026 en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX); te compartimos las alcaldías afectadas y cómo protegerse de estas rachas.
Alcaldías afectadas por los fuertes vientos en CDMX este martes
La alerta amarilla por fuertes vientos se activó para todas las alcaldías de la Ciudad de México. Se esperan rachas de vientos fuertes de 50 a 59 kilómetros por hora.
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa de Morelos
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Ante los intensos vientos de este martes, las autoridades capitalinas recomiendan a las y los ciudadanos tomar las precauciones necesarias, además de mantenerse informados en sitios oficiales.
⚠️🍃 Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche del martes 29/09/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 29, 2026
Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/qQfcRx9k6l
Horario estimado por los fuertes vientos en CDMX
Se espera que las fuertes rachas de viento comiencen desde las 14:00 hasta las 20:00 horas de este 29 de septiembre, según un reporte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
Aunque el pronóstico del clima podría varias, se recomienda a las y los ciudadanos tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes o daños graves en la Ciudad de México.
¿Cuáles son los riesgos por los fuertes vientos en CDMX?
Los riesgos más comunes provocados por los fuertes vientos en la Ciudad de México son la caída de árboles y lonas, así como otros daños al inmobiliario urbano o de las mismas viviendas.
Además el mal clima en CDMX podría provocar la presencia de objetos en los caminos y carreteras de la zona.
Recomendaciones ante los fuertes vientos en la capital del país
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil compartió algunas recomendaciones clave debido a las fuertes rachas de vientos que se presentarán a lo largo de la tarde y noche de este martes.
- Guarda o retira objetos que puedan caerse con facilidad.
- Evita subir a andamios, azoteas ni cornisas.
- Utiliza cubrebocas.