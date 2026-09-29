Alerta Amarilla por fuertes vientos en CDMX: Estas son las alcaldías afectadas este martes

Toma precauciones. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por fuertes vientos para la tarde y noche de este 29 de septiembre 2026 en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX); te compartimos las alcaldías afectadas y cómo protegerse de estas rachas.

Alcaldías afectadas por los fuertes vientos en CDMX este martes

La alerta amarilla por fuertes vientos se activó para todas las alcaldías de la Ciudad de México. Se esperan rachas de vientos fuertes de 50 a 59 kilómetros por hora.



Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Ante los intensos vientos de este martes, las autoridades capitalinas recomiendan a las y los ciudadanos tomar las precauciones necesarias, además de mantenerse informados en sitios oficiales.

⚠️🍃 Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche del martes 29/09/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/qQfcRx9k6l — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 29, 2026

Horario estimado por los fuertes vientos en CDMX

Se espera que las fuertes rachas de viento comiencen desde las 14:00 hasta las 20:00 horas de este 29 de septiembre, según un reporte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Aunque el pronóstico del clima podría varias, se recomienda a las y los ciudadanos tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes o daños graves en la Ciudad de México.

¿Cuáles son los riesgos por los fuertes vientos en CDMX?

Los riesgos más comunes provocados por los fuertes vientos en la Ciudad de México son la caída de árboles y lonas, así como otros daños al inmobiliario urbano o de las mismas viviendas.

Además el mal clima en CDMX podría provocar la presencia de objetos en los caminos y carreteras de la zona.

Recomendaciones ante los fuertes vientos en la capital del país

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil compartió algunas recomendaciones clave debido a las fuertes rachas de vientos que se presentarán a lo largo de la tarde y noche de este martes.

