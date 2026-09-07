Ángel Aarón desapareció con su madre en Los Cabos; activan Alerta AMBER

Las autoridades de Baja California Sur emitieron la Alerta AMBER para dar con el paradero de Ángel Aarón López Hernández, quien desapareció el 30 de agosto de 2026.

El menor tiene 9 años de edad y desapareció en el municipio de San José del Cabo en compañía de su madre, Brenda Lizeth Hernández Gutiérrez.

Ángel Aarón tiene cabello lacio castaño oscuro, ojos castaños oscuros y 32 kilogramos de peso.

Las autoridades temen que su integridad esté en riesgo y que pueda ser víctima de un delito, debido a su minoría de edad.

¿Cómo funciona la Alerta AMBER?

Las Alertas AMBER son un mecanismo utilizado en los casos más graves de secuestro o desaparición de menores de edad, cuyo objetivo es solicitar el apoyo de la comunidad para localizar al niño o adolescente y lograr que regrese sano y salvo.

La alerta busca ampliar la difusión de la información sobre el menor desaparecido para facilitar su localización. Para ello, los avisos pueden transmitirse a través de distintos medios, entre ellos radio, televisión, carteles colocados en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir este tipo de información.

El sistema de Alerta AMBER se encuentra implementado en al menos 27 países, entre los que se encuentran México y Estados Unidos.

¿Cómo se activa una Alerta AMBER?

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER en México es necesario realizar una llamada al número de cobertura nacional 800 00 854 00, el cual se encuentra disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además, los familiares de la persona menor de edad desaparecida deben acudir al Ministerio Público correspondiente a su localidad para agilizar el proceso de búsqueda y la activación de la alerta.

De acuerdo con la información proporcionada, la activación es inmediata en cuanto se desconoce el paradero del menor de edad.

