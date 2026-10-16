Buscan a Adrián y Alondra, adolescentes desaparecidos en la alcaldía Iztapalapa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó dos fichas de búsqueda del protocolo Alerta Amber para agilizar la localización de dos adolescentes reportados como desaparecidos en la alcaldía Iztapalapa. Se trata de Adrián Jiménez Gaspar y Alondra López Becerra, de 16 y 17 años de edad, vistos por última vez en las colonias Xalpa y Granjas Estrella. Las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía, ya que las primeras horas tras su desaparición resultan fundamentales para garantizar su integridad.

Adrián Jiménez desapareció en la colonia Xalpa

De acuerdo con el reporte, Adrián Jiménez Gaspar, de 16 años, fue visto por última vez alrededor de las 05:40 horas del jueves 15 de octubre de 2026 en la colonia Xalpa, alcaldía Iztapalapa. La denuncia formal fue interpuesta el mismo día. Adrián mide 1.80 metros, es de complexión delgada, piel morena clara, cabello lacio castaño oscuro y ojos pequeños del mismo color.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Adrián Jiménez Gaspar, de 16 años, visto por última vez el pasado 15 de octubre, en la colonia Xalpa, alcaldía Iztapalapa. pic.twitter.com/B7lK1PdQht — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) October 16, 2026

Como señas particulares, cuenta con una greca en la ceja derecha, perforaciones en ambas orejas, porta un arete tipo diamante en la oreja izquierda y tiene un tatuaje en el lado derecho del pecho con la forma de una corona y el nombre "WENDY". El día de su desaparición vestía chamarra negra de vinil, playera verde tipo militar, pants negro con franjas blancas y tenis blancos con suela gris.

Buscan a Alondra López en la colonia Granjas Estrella

Por otro lado, se emitió la Alerta Amber para dar con el paradero de Alondra López Becerra, de 17 años de edad y nacionalidad estadounidense, quien fue vista por última vez el viernes 9 de octubre de 2026 a las 19:00 horas en la colonia Granjas Estrella, también en la alcaldía Iztapalapa. La denuncia correspondiente se formalizó el 14 de octubre.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Alondra López Becerra, de 17 años, vista por última vez el pasado 9 de octubre, en la colonia Granjas Estrella, alcaldía Iztapalapa. pic.twitter.com/C4AixgPJUp — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) October 15, 2026

Alondra mide 1.65 metros, es de complexión delgada, piel clara, ojos medianos café claro y cabello ondulado teñido de negro. Entre sus marcas distintivas destacan dos tatuajes: la figura de una araña viuda negra en el centro del pecho y un tatuaje indeterminado en la zona del abdomen. La ficha de búsqueda no precisa la ropa que llevaba al momento de su desaparición.

Si usted cuenta con información que ayude a dar con el paradero de Adrián o Alondra, puede comunicarse inmediatamente a la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada a los números:

