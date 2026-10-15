Buscan a Irvin y Melissa, adolescentes desaparecidos en Cuautlancingo y Tehuacán, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene activas las fichas de búsqueda tras la desaparición de dos menores de edad en distintas demarcaciones de la entidad. Las autoridades han solicitado el apoyo de la ciudadanía para agilizar su localización, ya que por su minoría de edad se teme por su integridad física o que puedan ser víctimas de algún delito.

Irvin García fue visto por última vez en San Lorenzo Almecatla

De acuerdo con el reporte, Irvin García Badillo, de 17 años de edad, fue visto por última vez el pasado 9 de octubre de 2026 en la localidad de San Lorenzo Almecatla, perteneciente al municipio de Cuautlancingo, Puebla. Irvin mide 1.75 metros, tiene el cabello corto y ondulado de color castaño, así como ojos café oscuro.

El joven cuenta con múltiples marcas distintivas que facilitan su identificación, entre las que destacan un tatuaje en el brazo izquierdo con la silueta de la Santa Muerte, un tatuaje en el lado derecho del pecho con la leyenda "LIZBETH", y otro más en los nudillos de la mano derecha con la leyenda "66". Además, presenta un lunar de color café en la oreja izquierda y una cicatriz justo debajo del ojo izquierdo. Al momento de su desaparición vestía una sudadera negra, pants del mismo color y calzado deportivo.

Buscan a Melissa Tobon en el municipio de Tehuacán

Por otro lado, la Fiscalía emitió el reporte para dar con el paradero de Melissa Tobon Rojas, de 16 años de edad, de quien se perdió contacto el pasado 11 de octubre de 2026 en la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Tehuacán, Puebla.

Melissa mide 1.64 metros, tiene el cabello largo y ondulado de color negro, y ojos de tono café. Aunque la ficha oficial no reporta señas particulares visibles, al momento de su desaparición portaba una playera de manga corta color negro, pantalón cargo negro y tenis blancos.

Si usted cuenta con información que ayude a dar con la ubicación de Irvin García o Melissa Tobon, favor de comunicarse inmediatamente a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas a los números (222) 2146405 o 2377237.