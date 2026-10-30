Buscan al bebé Zabdiel Emmanuel y a la adolescente Ariadna Yamileth, desaparecidos en Iztapalapa y Tlalpan

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó dos nuevas fichas de búsqueda dentro del protocolo Alerta Amber para agilizar la localización de dos menores de edad reportados como desaparecidos en la capital. Entre las alertas destaca la búsqueda urgente de un lactante de tres meses en Iztapalapa, así como la de una adolescente de 16 años en Tlalpan. Las autoridades solicitan la máxima difusión de sus datos, ya que dada su edad se teme por su integridad o que puedan ser víctimas de la comisión de un delito.

Urge localizar al bebé Zabdiel Emmanuel en Santa Martha Acatitla

De acuerdo con el reporte oficial, el pequeño Zabdiel Emmanuel González Vergara, de solo 3 meses de edad, fue visto por última vez el pasado domingo 25 de octubre de 2026 en compañía de su abuela paterna en la colonia Santa Martha Acatitla, dentro de la alcaldía Iztapalapa. La solicitud formal de búsqueda se recibió este 30 de octubre.

Zabdiel Emmanuel mide 45 centímetros, es de complexión mediana, piel clara, cabello corto castaño y ojos medianos color café. La ficha de búsqueda no reporta señas particulares específicas, pero indica que al momento de ser visto por última vez llevaba puesto un mameluco amarillo.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Zabdiel Emmanuel González Vergara, de 03 meses, visto por última vez el pasado 25 de octubre, en la colonia Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa. pic.twitter.com/oKAXthDgxv — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) October 30, 2026

Se busca a Ariadna Yamileth en la alcaldía Tlalpan

Por otro lado, la Fiscalía emitió la Alerta Amber para dar con el paradero de Ariadna Yamileth Álvarez Cárdenas, de 16 años de edad, de quien se perdió contacto el jueves 29 de octubre de 2026 alrededor de las 13:05 horas en la colonia Miguel Hidalgo, en la alcaldía Tlalpan. La solicitud de búsqueda se formalizó también este 30 de octubre.

Ariadna Yamileth mide 1.49 metros, es de complexión delgada, piel morena clara, cabello lacio negro y ojos medianos café oscuro. Como rasgo distintivo para facilitar su identificación en la vía pública, la ficha destaca que cuenta con dos lunares ubicados entre la nariz y los labios. Vestía una playera negra de cuello redondo con el estampado del número 1994 y la leyenda "TAKE OWNOEST OF YOUR AL FRENTE", encima una playera gris de manga larga, y pantalón negro holgado.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Ariadna Yamileth Álvarez Cárdenas, de 16 años, vista por última vez el pasado 29 de octubre, en la colonia Miguel Hidalgo, alcaldía Tlahuac. pic.twitter.com/zgP4R4lhBW — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) October 30, 2026

Si usted cuenta con alguna información que ayude a dar con el paradero de Zabdiel Emmanuel o de Ariadna Yamileth, puede comunicarse inmediatamente a las líneas de la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada.