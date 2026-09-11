Desaparecen cuatro adolescentes en Ecatepec y otros municipios de Edomex: activan Alerta AMBER
Las autoridades de Edomex compartieron las fichas de búsqueda de la Alerta AMBER para localizar a las cuatro jóvenes que reportaron como desaparecidas.
Cuatro adolescentes desaparecieron en el Estado de México (Edomex), por lo que la Fiscalía estatal activó las fichas de la Alerta AMBER para solicitar el apoyo de la ciudadanía, a fin de localizarlas.
Los hechos ocurrieron en cuatro municipios distintos y se teme que las menores puedan ser víctimas de algún delito, por lo que iniciaron su búsqueda de inmediato.
Piden ayuda para localizar a Aushra Yasumi Mendoza Molina
La adolescente, de 15 años, fue vista por última vez en el municipio de Ecatepec, cuando salió de la casa de una amiga; la menor mide 1.60, es de tez blanca, complexión mediana y tiene el cabello castaño oscuro.
El día de su desaparición usaba una playera blanca, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos; como seña particular se reportó que tiene una cicatriz en el pómulo izquierdo.
📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/DOsuNkpP75— Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 10, 2026
Ficha de búsqueda de Melva América Luviano Rodríguez
En el municipio de Coacalco buscan a Melva, una joven de 15 años que desapareció al salir de su casa para dirigirse a la escuela; desde ese momento su familia no sabe nada de ella y se teme que sea víctima de un delito.
Según la ficha, la adolescente mide 1.59, es de complexión mediana, de tez morena clara y cabello ondulado. Vestía un pants y chamarra negros, y tenis amarillos.
De acuerdo con los datos proporcionados por la familia, como seña particular tiene una cicatriz en el pie izquierdo, de aproximadamente 10 centímetros, usa brackets y tiene una fractura en el pie izquierdo.
📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/4RMXNeUGzc— Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 10, 2026
Activan Alerta Amber en Edomex por Jennifer Abigail
La Fiscalía mexiquense también compartió los datos para localizar a Jennifer Abigail Vega Vega, que salió de su casa en la colonia Valle de Tules, del municipio de Tultitlán, y desde ese momento no la volvieron a ver.
Tiene 14 años, mide 1.60, es de complexión delgada, mientras que su cabello es castaño y lacio. El día que desapareció vestía un conjunto de pants color negro y tenis del mismo tono, con franjas.
Como señas partículares se reportó que tiene una perforación en el lado derecho de la nariz, usa brackets y presenta ptosis palpebral en el ojo izquierdo.
📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/Frc6oYJZuq— Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 10, 2026
En Edomex también buscan a Guadalupe, esta es su Alerta AMBER
La ficha de búsqueda también se activó para localizar a Guadalupe Chávez Rodríguez, de 15 años de edad, quien salió de su domicilio sin que nadie se diera cuenta y no han sabido de ella.
La joven, originaria del municipio de Calimaya, vestía pantalón de mezclilla gris, sudadera café y tenis negros; como señas particulares, tiene una marca en la mejilla izquierda y un lunar en el pecho.
📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/cLku4yjXLE— Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 10, 2026