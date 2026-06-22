VIDEO: Rescatan a adulto y niña extraviados en la Sierra de Guadalupe en Coacalco

Un hombre de 45 años y una menor de edad fueron rescatados en la Sierra de Guadalupe, en Coacalco, Estado de México, luego de extraviarse en el paraje Mirador de Picacho durante el 21 de junio de 2026.

Rescate en la Sierra de Guadalupe: ¿qué sucedió?

Elementos del Agrupamiento de Alta Montaña y Agreste de la Secretaría de Seguridad del Estado de México recibieron un aviso vía WhatsApp y ascendieron hasta el punto señalado para ubicar a las personas.

Los rescatistas recorrieron zonas de difícil acceso y localizaron a ambos en el sitio conocido como “acantilados de la tercera joroba de Picacho”. Tras una revisión en el lugar, se determinó que no requerían atención médica; por ello, el personal los guio de forma segura hasta una zona protegida y les ayudaron en el descenso.

⛰️ En #Coacalco 📍, personal del Agrupamiento de Alta Montaña y Agreste de esta institución auxiló a dos personas que se encontraban extraviadas en la parte alta de la Sierra de Guadalupe; tras una revisión, se determinó que no requerían atención médica y procedieron a descender… pic.twitter.com/UBsV22qugZ — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) June 22, 2026

Operativo del Agrupamiento de Alta Montaña en Coacalco

El operativo se activó gracias al mensaje de auxilio que permitió a los especialistas avanzar con rapidez y planificar la ruta de ascenso. El Agrupamiento de Alta Montaña y Agreste confirmó que la intervención concluyó sin necesidad de atención hospitalaria y ambos excursionistas se encuentran fuera de peligro.

Guía de supervivencia: cómo actuar si te extravías en la montaña

Perderse en el bosque puede convertirse en una situación de riesgo, por lo que actuar con calma y tomar decisiones acertadas es fundamental para aumentar las posibilidades de ser localizado.

Mantén la calma y evita caminar sin rumbo. El pánico puede hacer que gastes energía innecesariamente y dificulte las labores de búsqueda. Una recomendación es aplicar el método STOP (Detente, Piensa, Observa y Planifica), que ayuda a analizar la situación antes de actuar.

Evalúa tus recursos y ubicación. Revisa tu teléfono celular; si cuentas con señal, comunícate con los servicios de emergencia y comparte tu ubicación. En caso de no tener cobertura, apaga el dispositivo para conservar batería.

Busca refugio si las condiciones empeoran. Si se acerca la noche o el clima se vuelve adverso, lo más recomendable es permanecer en un lugar seguro. Puedes protegerte del viento y la lluvia junto a una roca grande o entre árboles densos, y construir un refugio básico con ramas y materiales disponibles en la zona.

Hazte visible para los rescatistas. Utiliza un silbato emitiendo tres sonidos consecutivos, emplea un espejo para reflejar la luz o mantén una fogata controlada. Agregar hojas verdes al fuego puede generar humo visible a larga distancia.

Mantente hidratado y protegido del frío. Procura conseguir agua mediante la lluvia, el rocío o siguiendo el cauce de un arroyo. También es importante mantener el cuerpo seco y aislado del suelo utilizando hojas, ramas u otros materiales naturales.

Muévete solo si es necesario. Lo ideal es permanecer en un mismo sitio, salvo que exista un peligro inminente o estés seguro de poder regresar sobre tus pasos. Si decides avanzar, hazlo cuesta abajo siguiendo corrientes de agua y deja señales visibles, como montones de piedras o ramas acomodadas, para facilitar tu localización.

