Angélica Ximena, de 14 años, desapareció en Morelos; esta es su Alerta AMBER

La joven Angélica Ximena Ortega Fernández desapareció en el municipio de Ayala, Morelos. La Alerta AMBER indica que ella tiene 14 años de edad, cabello lacio de color negro, ojos castaño oscuros, estatura de 1.48 metros y peso de 60 kilogramos.

La adolescente tiene brackets y un lunar grande cerca del hombro izquierdo. Ángelica desapareció el 25 de agosto de 2026, pero la activación de la Alerta AMBER ocurrió hasta el 9 de septiembre de 2026. Las autoridades temen que, debido a su minoría de edad, Angélica Ximena Ortega Fernández sea víctima de un delito.

#AlertaAMBER solicita su apoyo y RT para la búsqueda y localización de la adolescente ANGÉLICA XIMENA ORTEGA FERNÁNDEZ, de 14 años de edad. pic.twitter.com/VnrrUisVlP — Alerta AMBER México (@AAMBER_mx) September 10, 2026

¿Cómo funciona la Alerta AMBER?

Las Alertas AMBER se activan en los casos más graves de secuestro y desaparición infantil y tienen como objetivo fomentar la colaboración de la comunidad en la búsqueda de un menor de edad desaparecido, con el propósito de ayudar a localizarlo y lograr que regrese sano y salvo.

Estas alertas pueden difundirse a través de distintos medios, entre ellos la radio, la televisión, carteles colocados en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir información.

El sistema de Alerta AMBER está presente en al menos 27 países, entre los que se encuentran México y Estados Unidos.

Así se activa una Alerta AMBER

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER es necesario comunicarse al número de cobertura nacional 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además, los familiares del menor desaparecido deben acudir al Ministerio Público de la localidad correspondiente para agilizar el proceso. La activación se realiza de manera inmediata una vez que no se cuenta con información sobre el paradero del menor de edad.

