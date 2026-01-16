¡Uno tiene 5 años! Desaparecen dos hermanitos en Edomex y activan Alerta Amber

Una familia en el Estado de México (Edomex) busca a los pequeños Caleb y Naziel, dos hermanos que desaparecieron en el municipio de Zumpango y por quienes se activó la Alerta Amber para agilizar su hallazgo.

La Fiscalía General de Justicia de Edomex activó la ficha de búsqueda de Caleb Hiram Morales Aguilar, de 5 años, ya que no se sabe nada de este pequeño desde el 18 de octubre de 2025.

El niño fue sustraído de su núcleo familiar y en el momento de su desaparición, vestía una pijama de felpa color azul, con estampados y tenis azules. Aunque no se indicaron señas particulares, las autoridades explicaron que Caleb es de tez morena, de complexión delgada, nariz charada y cejas semipobladas.

La Fiscalía también emitió la ficha de búsqueda de Naziel Misraim Morales Aguilar, que al igual que su hermano menor, fue sustraído de su vivienda, localizada en el municipio de Zumpango.

Naziel vestía un pantalón negro, una playera negra y tenis blancos; el menor, de 13 años, tiene una cicatriz abajo del ojo derecho. Mide aproximadamente 1.50 metros, es de complexión robusta y tez morena clara.

Cualquier dato que ayude a la localización de los hermanos Caleb y Naziel puede compartirse a los números 800 890 2940 y 800 7028 770. También es posible comunicarse a Locatel, al 5658 1111.

Otro adolescente desaparece en Edomex: Buscan a Bruno Orozco

En la entidad mexiquense también se activó la Alerta Amber para localizar a Bruno Aarón Orozco Vara, de 14 años, quien fue visto por última vez el 1 de enero de 2026 en el municipio de Tlalnepantla .

De acuerdo con las autoridades, el adolescente salió de su domicilio y desde entonces se desconoce su paradero. Fue visto por última vez usando una sudadera negra, pantalón de mezclilla negro y tenis tipo choclo.

Bruno tiene un lunar en el pómulo derecho, mide 1.75 metros, es de complexión delgada, tez morena clara y cabello negro. En caso de tener algún dato que ayude a su localización, se puede reportar a los números 800 890 2940 y 800 7028 770.

¿Cómo puedo levantar una Alerta Amber en el Estado de México?

En Edomex , la Fiscalía estatal es la encargada de valorar la pertinencia para activar una Alerta Amber y hacer una difusión masiva de las fichas de búsqueda, que incluyen datos básicos y una fotografía de los menores.

Las autoridades activan las alertas si se cumplen los siguientes criterios: que la persona desaparecida tenga menos de 18 años, que esté en riesgo de sufrir un daño y que exista información suficiente, como circunstancias de la desaparición, señas particulares y características físicas.

