VIDEO: Pelea entre personal del IMSS genera caos y tensión en hospital de Tlalnepantla; investigan agresión

Un episodio de tensión, caos y alerta se registró al interior del Hospital General Regional No. 72 del IMSS en Tlalnepantla, Estado de México, luego de que un video difundido en redes sociales exhibiera una pelea con agresión verbal y física entre personal médico, situación que encendió la preocupación entre derechohabientes.

Caos y tensión en hospital del IMSS Tlalnepantla tras agresión captada en video

Las imágenes, presuntamente grabadas por un familiar de un paciente, muestran el momento en que una doctora y un enfermero salen del área de terapia intensiva y, ya en la estación de enfermería, se enfrascan en una discusión que rápidamente escala. Insultos, gestos amenazantes y empujones marcan la escena, mientras otros trabajadores intentan contener la confrontación para evitar que la violencia aumente.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron dentro de la clínica del IMSS ubicada sobre la avenida Dr. Gustavo Baz, en la colonia Centro Industrial de Tlalnepantla. La grabación generó alarma en redes sociales, donde usuarios señalaron el impacto que este tipo de incidentes puede tener en la atención médica y en el ambiente laboral del hospital.

En el video se observa cómo la discusión sube de tono hasta convertirse en una agresión física, con un manotazo y amenazas verbales, antes de que un tercer compañero intervenga para frenar la pelea. La doctora insiste en pedir respeto, mientras el intercambio de acusaciones refleja un ambiente de alta presión y conflicto.

IMSS activa investigación por agresión y violencia entre personal médico

Ante la difusión del material, el Instituto Mexicano del Seguro Social rechazó de manera categórica cualquier acto de violencia, pelea o agresión, al considerar que contradice los principios de respeto y profesionalismo que rigen a la institución.

El IMSS confirmó que ya se activó el procedimiento institucional para deslindar responsabilidades conforme a la normatividad vigente en Tlalnepantla.

Además, el instituto informó que reforzará las acciones de sensibilización y capacitación entre el personal del hospital, con el objetivo de prevenir nuevos episodios de tensión y garantizar un ambiente laboral adecuado, mientras continúan las investigaciones por este incidente que hoy mantiene en alerta a la comunidad médica y a los pacientes del IMSS en Tlalnepantla.