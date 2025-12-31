Hugo Basurto de Hoyos e “Isis”, una perra pastor belga, salieron de casa en el municipio de Naucalpan, Estado de México, pero desaparecieron unos cuantos días antes de Navidad.

El 19 de diciembre de 2025 fueron vistos por última vez. Familiares y amigos han iniciado una intensa búsqueda para encontrarlos, pero no hay pistas o señales que indiquen dónde están y si se encuentran en peligro.

Cámaras captaron por última vez a Hugo y su perra "Isis"

Amigos y la familia del señor de 61 años de edad comenzaron a pedir ayuda en redes sociales para encontrarlo, y en el proceso de búsqueda han recolectado imágenes en video de la última vez que se le vio saliendo de su casa.

Hugo Basurto fue captado caminando con su mascota de 8 años de edad por calles de la colonia Bosques de Echegaray, pero no hay más datos que ayuden a saber dónde están.

¿Qué se sabe de la desaparición de Hugo Basurto de Hoyos?

Carlos, un amigo de Hugo, lo contactó por teléfono para reunirse y comer juntos el 19 de diciembre pasado, como solían hacerlo casi todos los viernes, pero después no supo de él.

La última conexión de WhatsApp de Hugo fue a las 18: 48 horas y además no trae consigo su credencial de elector ni su cartera.

Hugo salió de su casa a las 10:36 horas con “Isis” y una back pack hacia Plaza Satélite, para acudir a un banco donde se vería con una mujer para entregarle un dinero.

Vestía chamarra negra y pantalones de jeans azules, mientras que la perra iba sin cadena a su lado, según se aprecia en algunos videos, de los que Fuerza Informativa Azteca (FIA) tiene copia.

No obstante, la persona con quien iba a reunirse a las 11:00 horas, informó a Carlos que Hugo no llegó a la cita, por lo que comenzaron a contactarlo por teléfono, sin embargo, no contestó y fueron a su casa a las 13:00 horas, pero nadie salió.

Carlos fue al centro comercial más tarde a buscar a Hugo y a “Isis”, pero no hubo respuesta de dónde pudieran estar.

Al día siguiente regresó a la plaza a preguntar en las oficinas de seguridad si lo habían visto o si sabían de una perrita pastor belga extraviada, pero nadie los vio.

Fiscalía del Edomex investiga desaparición de Hugo Basurto y su perra "Isis"

Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la cual abrió una carpeta de investigación por el delito de desaparición de personas.

Tras el reporte de la desaparición de ambos, la Comisión de Búsqueda de Personas del Edomex emitió la ficha de búsqueda para la localización del señor de 61 años y su mascota.

Mide 1.75 metros, es de complexión delgada, cara alargada, tiene cabello castaño oscuro a los hombros, nariz recta, orejas grandes, mentón oval, labios delgados, con tez blanca, frente amplia, cejas semipobladas, ojos medianos y boca mediana.

Buscaron a Hugo e “Isis” hasta en un río de la zona

Un grupo de búsqueda de amigos y vecinos, imprimieron el fotoboletín para repartirlo el domingo y lunes en la zona.

El 21 de diciembre de 2025 lo buscaron en hospitales de la zona como, pero no estaba ahí. Un día después, sus amigos se presentaron afuera del domicilio de Hugo con oficiales de la Fiscalía para ayudar en las investigaciones.

Incluso visitaron el Penal de Barrientos y los separos de Naucalpan, Cuautitlán y Tlalnepantla para buscarlo, sin embargo, tampoco hay registro de que fue detenido.

Luis Rodríguez, abogado que investiga el caso, comentó a Fuerza Informativa Azteca (FIA) que la última ubicación del celular de Hugo arroja que estaba cerca del Río Paseo de Echegaray.

Amigos del señor Hugo arrobaron al lugar y con drones, comenzaron a buscarlo, pero no hay rastro de él o de la perrita “Isis”.

El abogado, quien también es amigo de Hugo, comentó que este último sabe karate y la pastor belga “está preparada para el ataque” y si alguien se le acercaba, ella atacaba si se lo ordenaban.

