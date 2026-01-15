Alerta AMBER: Iris Naomí Rosas Gutiérrez salió de su casa y desapareció en el Edomex

La joven Iris Naomí Rosas Gutiérrez desapareció el 12 de enero de 2026 en Naucalpan, en el Estado de México (Edomex), por lo que las autoridades de la entidad emitieron la Alerta AMBER para dar con su paradero.

Ella tiene 17 años de edad, 1.54 metros de estatura, complexión delgada, cara ovalada, tez morena, cejas semipobladas, cabello lacio castaño oscuro, nariz respingada, ojos chicos de color café oscuro, labios medianos, boca mediana y mentón alargado.

Iris Naomí tiene un tatuaje de flores en el hombro derecho, así como otro más con forma de rana en el tobillo derecho. También tiene un lunar en la parte izquierda de la nariz y otro en el glúteo derecho.

La adolescente vestía un pantalón de gabardina verde olivo y tenis beige tipo choclo al momento de su desaparición. Ella salió de su casa el 12 de enero y desde ese entonces, no se sabe dónde está.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/dUbO1PpKVe — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) January 14, 2026

¿Cómo funciona la Alerta AMBER?

La Alerta AMBER es un mecanismo de emergencia que se activa en los casos más graves de secuestro o desaparición de menores de edad, con el propósito de involucrar a la comunidad en la búsqueda y favorecer su pronta localización en condiciones seguras.

Su difusión se realiza a través de radio, televisión, redes sociales, carteles en espacios públicos, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir mensajes de alerta. De esta manera, la información sobre el menor desaparecido puede llegar rápidamente a la mayor cantidad de personas posible.

El sistema de Alerta AMBER opera en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos, donde ha demostrado ser una herramienta clave en la recuperación de niñas, niños y adolescentes desaparecidos.

Procedimiento para activar una Alerta AMBER

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER, los familiares o tutores del menor deben comunicarse al número nacional 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además, es necesario acudir al Ministerio Público correspondiente para presentar la denuncia y agilizar el proceso. Una vez confirmada la desaparición y verificados los datos del caso, la alerta se emite de forma inmediata con el fin de iniciar la búsqueda y localización del menor.

