¡Urgente! Desaparecen dos adolescentes en calles de Edomex; activan ALERTA AMBER

La Fiscalía de Edomex compartió la Alerta Amber, la cual mantiene activos los reportes de búsqueda de Gabriel David González Flores, de 14 años, y Gabriela Cruz Reyes, de 15, quienes fueron reportados como desaparecidos en diferentes municipios de la entidad.

Las fichas de búsqueda incluyen sus características físicas, señas particulares y la ropa que llevaban puesta la última vez que fueron vistos.

Desaparece Gabriel David, de 14 años, en Tepotzotlán, Edomex

Gabriel David González Flores tiene 14 años y fue reportado como desaparecido luego de que fuera visto por última vez en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México.

De acuerdo con la ficha de Alerta Amber, la fecha de los hechos corresponde al 8 de agosto de 2026, mientras que el reporte de desaparición fue realizado el 11 de agosto de 2026.

El adolescente mide 1.70 metros, pesa aproximadamente 85 kilogramos y es de complexión robusta.

Como características generales, tiene el rostro ovalado, tez blanca, cejas semipobladas y cabello negro y lacio.

Como seña particular, Gabriel David tiene una perforación en el lóbulo de la oreja derecha.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📷800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y 📷#FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/UooASE7aIg — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 17, 2026

Desaparece Gabriela Cruz, de 15 años, en San Felipe del Progreso

Gabriela Cruz Reyes fue reportada como desaparecida el 14 de septiembre de 2026 en el municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México.

Gabriela mide 1.63 metros, pesa aproximadamente 63 kilogramos y tiene complexión delgada. Su rostro es redondo, tiene tez morena, cejas semipobladas y cabello castaño claro y lacio.

El día de su desaparición llevaba un suéter color mostaza, una playera del mismo color, falda azul marino con franjas mostaza en la parte inferior, zapatos de charol negros y calcetas azul marino.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📷800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y 📷#FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/qyH7cKrlku — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 17, 2026

¿Qué es la Alerta Amber y para qué sirve?

La Alerta Amber es un sistema de búsqueda que tiene como objetivo apoyar en la localización de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en riesgo debido a su desaparición.

En el Estado de México, la Fiscalía General de Justicia cuenta con este programa para la difusión de fichas de búsqueda y solicitar el apoyo de autoridades, medios de comunicación y ciudadanía.