Temen por su seguridad: Desaparecen dos adolescentes en calles de Edomex; activan Alerta Amber en los municipios

Ayúdalos a regresar a casa. Activan la Alerta Amber en distintos municipios del Estado de México (Edomex) tras la desaparición de dos adolescentes de entre 15 y 16 años de edad; familiares temen por su seguridad.

La crisis de desaparecidos continúa golpeando los municipios del Edomex, pues en los últimos días se reportó la desaparición de otros cuatro adolescentes en la región.

En caso de tener información que ayude a encontrar a los tres menores de edad, puedes comunicarte directamente con la Fiscalía de Edomex.

Buscan a José Luis, de 15 años, desaparecido en Atizapán, Edomex

José Luis López Valdez, adolescente de 15 años de edad, desapareció el pasado 14 de septiembre 2026 en el municipio de Santa Cruz Atizapán, Edomex, tras salir de su casa sin decir a dónde iba; desde entonces se desconoce su paradero.

Estas son las características clave para encontrar al menor de edad.



Mide 1.70 metros y pesa 70 kilos.

Tez morena clara, cara redonda y complexión mediana.

Ojos medianos y de color café obscuro, boca mediana, labios delgados y nariz achatada.

Cabello lacio y de color negros, cejas pobladas y mentón oval.

Señas particulares: Tiene un lunar a un lado de la boca de lado derecho.

El último día que se le vio, José Luis vestía una playera de algodón negro, pantalón de mezclilla azul marino y tenis de color blanco.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/2Iuj8TT3O4 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 17, 2026

Desaparece José Carlos, de 16 años, en calles de Toluca, Edomex

José Carlos Panocha Cantú, adolescente de 16 años de edad, desapareció tras salir de su casa en el municipio de Toluca, Edomex, sin decir a donde iba desde el pasado 13 de septiembre 2026; familiares temen que sea víctima de algún delito.

Características clave para encontrar al menor de edad desaparecido en Toluca.



Mide 1.73 metros y pesa 68 kilos.

Tez morena, cara ovalada y complexión delgada.

Ojos chicos y de color café obscuro, boca grande y labios gruesos y nariz achatada.

Cabello lacio y de color negro, cejas pobladas y mentón oval.

Señas particulares: Tiene una cicatriz en la ceja izquierda y una cicatriz en el abdomen.

El día de su desaparición, José Carlos vestía una sudadera de color gris, playera deportiva de color azul, pantalón de mezclilla color negros y zapatos negros.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/gzC0jAiGZE — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 15, 2026

¿Cómo activar la Alerta Amber en el Estado de México?

La Alerta Amber se activa en casos graves como, secuestro infantil. Su objetivo principal es impulsar a la comunidad a que colabore con la búsqueda de un niño o adolescente perdido, pero ¿cómo puedo activarla?

Para activar esta alerta, se puede llamar al 01 800 00 854 00, el cual está disponible las 24 horas, los 365 días del año.