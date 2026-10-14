Buscan a Itzia Jimena e Iván de Jesús, adolescentes desaparecidos en Chapa de Mota y Chimalhuacán

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a dos menores de edad tras reportarse su desaparición en distintas demarcaciones del territorio mexiquense. Se trata de dos adolescentes de 17 y 14 años de edad vistos por última vez esta semana en los municipios de Chapa de Mota y Chimalhuacán.

Debido a su minoría de edad, las autoridades remarcan la urgencia de su pronta ubicación, ya que se teme por su integridad física o que puedan ser víctimas de la comisión de algún delito.

Itzia Jimena desapareció en el municipio de Chapa de Mota

El reporte indica que Itzia Jimena Moreno Maya, de 17 años de edad, salió de su domicilio el lunes 12 de octubre de 2026 en el municipio de Chapa de Mota, Estado de México. Su familia formalizó la denuncia al día siguiente, el 13 de octubre.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/600mXO604r — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 13, 2026

Itzia mide 1.59 metros, es de complexión delgada y tez morena clara. Destaca por tener el cabello lacio teñido de pelirrojo, cejas pobladas y ojos medianos café oscuro. Además, como seña particular, cuenta con un lunar pequeño en la barbilla. Al momento de su desaparición portaba un conjunto de pants y sudadera en color gris, blusa negra con rayas blancas tipo ombliguera y tenis color café.

Se busca a Iván de Jesús en Chimalhuacán

Por otro lado, se emitió la ficha de búsqueda para dar con el paradero de Iván de Jesús Martínez Lemus, de 14 años de edad. El menor fue visto por última vez el domingo 11 de octubre de 2026 en el municipio de Chimalhuacán, cuando salió de su domicilio en compañía de su madre, perdiéndose el contacto desde ese momento.

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Iván mide 1.60 metros, es de complexión delgada y tez morena clara, con cabello lacio negro y ojos grandes café oscuro. Sus rasgos más distintivos corresponden a dos perforaciones visibles, una en la ceja derecha y una en el pómulo izquierdo.

El día de los hechos vestía sudadera negra con estampado blanco, playera negra lisa, pants gris y tenis blancos con suela blanca.

Si usted cuenta con información que ayude a dar con la ubicación de Itzia Jimena o Iván de Jesús, puede comunicarse inmediatamente a las líneas de la Fiscalía General del Estado de México:

