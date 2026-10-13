Buscan a Sebastián y Cedric, adolescentes desaparecidos en Tláhuac y Venustiano Carranza

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) emitió dos nuevas fichas de búsqueda bajo el protocolo Alerta Amber tras la desaparición de dos menores de edad en la capital. Se trata de dos adolescentes de 14 años que fueron vistos por última vez el lunes 12 de octubre de 2026 en distintos puntos de la Ciudad de México.

Sebastián Haziel desapareció en la alcaldía Tláhuac

El reporte indica que Sebastián Haziel Pérez Herrera, de 14 años, fue visto por última vez alrededor de las 19:30 horas del 12 de octubre en la colonia San Juan Ixtayopan, dentro de la alcaldía Tláhuac. La denuncia por su desaparición se formalizó este 13 de octubre.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Sebastián Haziel Pérez Herrera, de 14 años, visto por última vez el pasado 12 de octubre, en la colonia San Juan Ixtayopan, alcaldía Tláhuac. pic.twitter.com/wVwC4mAWmN — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) October 13, 2026

Sebastián mide 1.88 metros, es de complexión delgada y tez morena clara. Tiene el cabello corto castaño oscuro y ojos grandes de color café oscuro. Para facilitar su identificación, la ficha comparte características como que cuenta con un lunar pequeño en el mentón del lado izquierdo y que vestía una chamarra negra con capucha, pantalón de vestir negro y tenis azul marino con blanco.

Se busca a Cedric Andrey en Venustiano Carranza

Por otro lado, se activó la Alerta Amber para dar con el paradero de Cedric Andrey López Patiño, también de 14 años de edad. El menor fue visto por última vez el 12 de octubre a las 19:00 horas en la colonia Penitenciaria, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Cedric mide 1.64 metros, es de complexión delgada y tez clara. Su cabello es corto castaño oscuro y sus ojos son medianos, color café claro. La ficha de búsqueda no reporta señas particulares visibles, pero portaba una playera negra, pantalón de mezclilla azul y tenis negros al momento de su desaparición.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Cedric Andrey López Patiño, de 14 años, visto por última vez el pasado 12 de octubre, en la colonia Pentenciaria, alcaldía Venustiano Carranza. pic.twitter.com/iPYqJKzCiH — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) October 13, 2026

Si cuentas con cualquier información que ayude a dar con la ubicación de Sebastián o Cedric, por favor comunícate a las líneas de la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada al (55) 5345 5067, (55) 5345 5084 y (55) 5345 5082.