Buscan a Maricruz e Isaac, menores desaparecidos en Toluca y Cuautitlán Izcalli

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) mantiene activos los protocolos de búsqueda tras la desaparición de dos menores de edad en distintas regiones de la entidad. Se trata de Maricruz Colon Rincón, de 14 años, y de Isaac Domínguez Cárdenas, de 10 años, por lo que las autoridades han solicitado la colaboración urgente de la ciudadanía para obtener cualquier dato que facilite su localización ya que se teme por su integridad.

Maricruz Colon desapareció en Toluca de Lerdo

De acuerdo con el reporte, Maricruz Colon Rincón, de 14 años de edad, salió de su domicilio con rumbo a la casa de su tía el pasado domingo 18 de octubre de 2026 en el municipio de Toluca de Lerdo, sin que hasta el momento se tenga noticia de su paradero. La denuncia por su desaparición quedó formalizada al día siguiente, el 19 de octubre.

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La menor es de complexión robusta, mide 1.54 metros, pesa 65 kilos y tiene tez morena clara. Cuenta con cara redonda, cabello lacio castaño oscuro y ojos grandes color café claro. Como seña particular clave para su identificación en la vía pública, presenta una cicatriz en la ceja izquierda. Al momento de su desaparición vestía una blusa negra con letras blancas enfrente, pantalón negro, sudadera verde militar con estampado de flores al frente y tenis blancos con detalles en azul.

Buscan al niño Isaac Domínguez en Cuautitlán Izcalli

Por otro lado, la Fiscalía emitió el reporte para localizar a Isaac Domínguez Cárdenas, de 10 años de edad, de quien se perdió contacto desde el pasado 22 de septiembre de 2026 en el municipio de Cuautitlán Izcalli, luego de ser sustraído de su núcleo familiar. El reporte formal de su caso fue registrado el 18 de octubre.

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Isaac mide 1.20 metros, pesa 35 kilos, es de complexión delgada, tez blanca y destaca por su cabello lacio pelirrojo y ojos medianos de color café. Aunque la ficha no detalla señas particulares visibles, al momento de los hechos vestía camisa blanca, pantalón azul marino, chaleco azul marino con el logotipo de su escuela que lleva la leyenda "CEL" y un reloj color azul rey.

Si cuenta con información que permita dar con la ubicación de Maricruz o Isaac, puede comunicarse inmediatamente a las líneas de atención y emergencia:

