La angustia crece en el Estado de México tras la activación de una Alerta AMBER por la desaparición de Natasha Karymi Ochoa Martínez, estudiante de 16 años vista por última vez en el municipio de Lerma, Edomex.

La adolescente, alumna del CONALEP Lerma, salió de la escuela el jueves pasado acompañada de un compañero; minutos después envió un mensaje a su madre informándole que regresaba a casa; sin embargo, nunca llegó.

Natasha fue vista por última vez tras salir de su plantel educativo.|Alerta AMBER Estado de México

¿Qué se sabe de la desaparición de Natasha Karymi?

De acuerdo con el reporte oficial de la Alerta AMBER Estado de México, Natasha fue vista por última vez tras salir de su plantel educativo. Su madre, Alejandra Martínez Vargas, relató que el último contacto ocurrió cuando su hija le escribió: “Mami ya estoy, ya casi llego a la parada”; ese fue el último mensaje recibido.

“Ella siempre me avisaba cuando ya subía al camión. Ese mensaje ya no llegó”, explicó la madre. Al intentar comunicarse nuevamente, solo apareció una palomita en WhatsApp, señal de que el mensaje no fue entregado. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó la emisión de la alerta, mecanismo que se activa cuando existe riesgo inminente para la integridad de una persona menor de edad.

¿Qué es la Alerta AMBER y cómo funciona en Edomex?

La Alerta AMBER es un protocolo nacional de búsqueda inmediata de niñas, niños y adolescentes desaparecidos. En el Estado de México, la activación se realiza cuando se presume que el menor puede estar en peligro.

Según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de México se mantiene como una de las entidades con mayor número de reportes de desaparición de menores, lo que ha intensificado el uso de este mecanismo de búsqueda.

Alerta AMBER Edomex: ¿Cómo ayudar en la localización?

Las autoridades solicitan a la población proporcionar cualquier información que contribuya a su localización a través de los números oficiales de emergencia 911 o los canales de denuncia anónima. Familiares y amigos han difundido la ficha de búsqueda en redes sociales para ampliar el alcance. La prioridad, señalan las autoridades, es encontrarla con vida y garantizar su seguridad.

La desaparición de Natasha vuelve a encender las alertas sobre la seguridad de adolescentes en el Estado de México. Si tienes información que pueda ayudar, repórtala de inmediato. En casos como este, cada minuto cuenta.

