Citlali Jasmín, de 15 años, desapareció en Celaya; Fiscalía de Guanajuato publica Alerta AMBER

Citlali Jasmín López Álvarez desapareció el 5 de septiembre de 2026 en Celaya, Guanajuato, por lo que la Fiscalía General del Estado emitió la Alerta AMBER para dar con su paradero.

La joven tiene 15 años de edad, cabello negro lacio, ojos ovalados de color oscuro, estatura de 1.62 metros y peso de 50 kilogramos.

Al momento de su desaparición, la adolescente vestía pantalón azul, sudadera gris y tenis negros. Como señas particulares, tiene una cicatriz en la frente, tatuajes en el antebrazo izquierdo con la leyenda “Santiago” y una imagen de un corazón.

¿Cómo aportar información sobre la desaparición de Citlali Jasmín López Álvarez?

En caso de tener información sobre la joven Citlali Jasmín López Álvarez, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato pide llamar al número de emergencias 911 o al 800 368 62 42.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Citlali Jasmin López Álvarez de 15 años, Celaya, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/ksrmihHJVL — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) September 7, 2026

¿Cómo funciona la Alerta AMBER?

La Alerta AMBER es un mecanismo que se activa ante casos graves relacionados con la desaparición o secuestro de niñas, niños y adolescentes. Su principal objetivo es involucrar a la sociedad en la búsqueda de un menor de edad para contribuir a su localización y recuperación sano y salvo.

Una vez emitida, la alerta puede difundirse a través de distintos medios de comunicación y dispositivos, entre ellos radio, televisión, carteles colocados en espacios públicos y teléfonos celulares, así como otros equipos habilitados para recibir este tipo de información.

El sistema de Alerta AMBER opera en al menos 27 países, entre los que se encuentran México y Estados Unidos.

¿Cómo se activa una Alerta AMBER en México?

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER, se puede realizar una llamada al número de cobertura nacional 800 00 854 00. Esta línea está disponible las 24 horas del día, durante los 365 días del año.

Además, los familiares de la persona menor de edad desaparecida deben acudir al Ministerio Público correspondiente a su localidad para contribuir a agilizar el proceso de activación de la alerta.

De acuerdo con la información proporcionada, la activación se realiza de manera inmediata una vez que no se cuenta con información sobre el paradero del menor de edad.

