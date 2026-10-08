Yuliana de Matías López, de 14 años, salió de su casa en Puebla y desapareció; activan Alerta AMBER

Yuliana de Matías López, de 14 años, desapareció el 4 de octubre de 2026 al salir de su domicilio en el municipio de Domingo Arenas, en el estado de Puebla. Las autoridades del estado emitieron una Alerta AMBER para dar con su paradero.

La adolescente tiene 14 años de edad, estatura de 1.40 metros, cabello negro largo, ondulado y ojos café oscuro. Como seña particular, tiene un lunar negro en el brazo derecho.

Yuliana vestía una blusa verde, pantalón negro y tenis negros al momento de su desaparición. La Fiscalía General del Estado de Puebla teme que sea víctima de un delito, debido a su edad.

En caso de tener información sobre su ubicación, la ciudadanía puede llamar a los números telefónicos 222 214 64 05 o 222 237 72 37.

#AlertaAmber | Solicitamos su apoyo para la búsqueda y localización de la adolescente YULIANA DE MATIAS LOPEZ, de 14 años de edad.



Fue vista por última vez al salir de su domicilio en el municipio de Domingo Arenas, Puebla. pic.twitter.com/SIoOcqhhs2 — Alerta Amber Puebla (@aamber_pue) October 8, 2026

¿Cómo funciona la Alerta AMBER?

Las Alertas AMBER se utilizan en los casos más graves de secuestro o desaparición de menores de edad. Su principal objetivo es involucrar a la comunidad en la búsqueda de un niño para contribuir a su localización y recuperación sano y salvo.

Para ampliar la difusión de la información, las alertas pueden transmitirse a través de distintos medios, como estaciones de radio y televisión, carteles colocados en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir este tipo de datos.

El sistema de Alerta AMBER opera en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos.

Así se activa una Alerta AMBER

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER es necesario realizar una llamada al número de cobertura nacional 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además, los familiares de la persona menor de edad desaparecida deben acudir al Ministerio Público correspondiente en cada localidad para agilizar el proceso.

De acuerdo con la información proporcionada, la activación de la Alerta AMBER es inmediata cuando ya no se cuenta con información sobre el paradero del menor.

