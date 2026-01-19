Alerta AMBER: Desaparecen 4 adolescentes en Querétaro; estaban en un centro comercial

Cuatro jóvenes de un internado en Querétaro desaparecieron el jueves 15 de enero de 2026, por lo que las autoridades emitieron una Alerta AMBER para poder dar con su paradero.

Se tratan de Citlali Pérez Oria, Carmen Esmeralda Mendieta Oviedo, Marjorie Tamayo Ayquipa y Airam Joseline Lara Montes, quienes desaparecieron alrededor de las 13:00 horas en la Plaza Comercial Paseo Querétaro, colonia la Purísima, en la capital queretana

Citlali Pérez Oria tiene 17 años, estatura de 1.50 metros, complexión mediana, tez moreno claro, boca mediana, ojos medianos de color café oscuro, cabello negro lacio y largo. Vestía pants azul rey con franja gris, tenis blancos, chamarra grande azul marino con gorro.

Carmen Esmeralda Mendieta Oviedo tiene 14 años de edad, 1.55 metros de estatura, complexión delgada, tez moreno claro, ojos café oscuro grandes, boca grande, cabello crespo negro y largo. Al momento de su desaparición vestía pants color azul, con franja gris, playera blanca, sudadera grande azul marino y tenis blancos.

#AlertaAMBER | Hacemos una convocatoria de colaboración a la ciudadanía, para la búsqueda y localización de CITLAI PEREZ ORIA, CARMEN ESMERALDA MENDIETA OVIEDO, MARJORIE TAMAYO AYQUIPA Y AIRAM JOSELINE LARA MONTES.



¿Cuentas con información que nos ayude para localizarles?… pic.twitter.com/08MmuoRqqx — Fiscalía General del Estado de Querétaro (@fiscaliaqro) January 17, 2026

Mientras que Marjorie Tamayo Arequipa tiene 16 años, 1.45 metros de estatura, complexión delgada, tez blanca, ojos café oscuros alargados, boca mediana, cabello lacio negro y largo. Ella vestía pants azul con franja color gris, playera blanca, chamarra grande azul marino y tenis blancos.

Airam Joseline Lara Montes tiene 16 años, 1.-60 metros de estatura, complexión delgada, tez moreno claro, ojos alargados de color café oscuro, boca grande, cabello ondulado, negro a la altura el hombro. Ella vestía un abrigo, pantalón de pezclilla y tenis blancos.

¿Cómo funciona la Alerta AMBER?

La Alerta AMBER es un mecanismo que se pone en marcha únicamente en los casos más graves de desaparición o secuestro de menores de edad. Su principal objetivo es involucrar de manera inmediata a la ciudadanía para colaborar en la localización de niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de lograr su regreso en condiciones seguras.

Este sistema de alerta se difunde de forma masiva a través de distintos canales de comunicación, como radio, televisión, anuncios en espacios públicos, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que permiten la recepción de información. Gracias a esta amplia difusión, se busca que la población esté atenta y pueda aportar datos relevantes que ayuden a ubicar al menor desaparecido.

La Alerta AMBER opera en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos, como parte de una estrategia internacional para responder de manera rápida ante este tipo de emergencias.

¿Cómo se activa una Alerta AMBER?

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER, es necesario realizar una llamada al número nacional 800 00 854 00, el cual se encuentra disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Además, los familiares del menor deben presentarse ante el Ministerio Público correspondiente para agilizar el procedimiento.

Una vez que se confirma que no existe información sobre el paradero del menor, la activación de la alerta es inmediata, con el objetivo de iniciar cuanto antes la difusión del caso y aumentar las posibilidades de localización.

