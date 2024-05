¿Cuántas horas tienen que pasar para poder activar la Alerta Amber?

En México, al igual que diversos países alrededor del mundo, existe la Alerta Amber, una herramienta de difusión y búsqueda de niños, niñas y adolescentes que estén en riesgo inminente por no ser localizados, sin importar la circunstancia de su desaparición. Debido a su importancia, hoy respondemos una duda común entre los internautas: ¿cuántas horas deben pasar para poder activarla?

Cuando un menor de edad desaparece en México, los familiares pueden solicitar la en la Coordinación Estatal de Alerta Amber, a cargo de una persona de la Fiscalía local de cada estado. Esta persona valora las circunstancias y procede a activarla a nivel local, regional, nacional o internacional.

Esta alerta es completamente independiente a la denuncia o proceso penal que las autoridades inicien.

¿Qué se necesita para activar la Alerta Amber?

Para poder solicitar una Alerta Amber, la persona no localizada debe tener menos de 18 años de edad. Además, el menor debe estar en peligro de sufrir algún daño y debe tener información sobre la circunstancias en las que desapareció, así como señas particulares y datos personales que ayudarán a su búsqueda.

Si no se cumplen los criterios, no significa que las autoridades ministeriales no seguirán el proceso o la búsqueda, simplemente se activarán otros mecanismos de búsqueda como la Aleta Plateada en el Estado de México, la cual sirve para buscar a personas de la tercera edad.

¿La Alerta Amber se activa de forma inmediata?

Anteriormente, para comenzar la búsqueda de una persona tenían que pasar 72 horas desde la última vez que se le vio; sin embargo, actualmente la activación de la alerta se hace de forma inmediata, sin demoras y “con previa evaluación de las circunstancias del caso que se trate”.

Cabe señalar que la Alerta Amber la puede solicitar cualquier familiar del menor que tenga los datos ya mencionados. En caso de que el niño o niña sean localizados, deberán dar de baja su reporte a través de las líneas telefónicas: 55 53462516 o 01 800 00 854 00 las cuales tienen cobertura nacional las 24 horas de los 365 días del año.