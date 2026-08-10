Chihuahua, Durango y Sinaloa bajo tormentas intensas: Estos son los estados en alerta por lluvias HOY

El pronóstico del tiempo para este lunes 10 de agosto indica que la mayoría de los estados de México esperan lluvias intensas. Protección Civil alertó a las comunidades para que se mantengan alertas por posibles inundaciones y deslaves.

¿En qué estados de México va a llover muy fuerte hoy?

Autoridades mandan Alerta por lluvias en estados de México

La Coordinación Nacional de Protección Civil mantiene un monitoreo ante la presencia de un temporal de lluvias que afectará a varios estados.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno dijeron haber tomado medidas de atención preventiva para reducir la cantidad de riesgos en comunidades más expuestas y responder ante cualquier emergencia.

¿En qué estados va a llover con más fuerza hoy?

De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias más intensas, con caída de agua 75 a 150 milímetros, se registrarán en Chihuahua, Durango y Sinaloa.

También, se esperan precipitaciones muy fuertes en Sonora, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Guanajuato y Veracruz.

En la Ciudad de México y el Estado de México se prevén chubascos intermitentes.

Altas temperaturas no dan tregua en el norte y sur

Aunque hay reporte de intensas lluvias, el ambiente caluroso continuará con fuerza en distintas regiones del país.

Las temperaturas más calurosas estarán en Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

¿Cómo evitar inundaciones?

Para prevenir afectaciones en las casas, Protección Civil solicitó al pueblo limpiar constantemente techos, desagües, canales y alcantarillas.

Retirar basura u objetos sueltos de los patios evita que las corrientes los arrastren, previniendo taponamientos que terminen en encharcamientos o inundaciones dentro de las colonias.

Recomendaciones para prevenir riesgos por deslaves

En zonas de pendientes o laderas, el exceso de agua acumulada puede ablandar el suelo y provocar deslaves.

Las autoridades recomiendan identificar los refugios temporales y las rutas de evacuación.

Ante señales como grietas en los muros, inclinación de postes o ruidos extraños en el terreno, es indispensable alejarse y llamar a las emergencias.

Si es que vives en alguno de los estados con mayor alerta por lluvias, lo que se recomienda es mantenerte pendiente a los canales oficiales del gobierno y autoridades locales que puedan determinar si es necesaria alguna evacuación o medida específica.