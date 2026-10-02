  • Cerrar Sesión
tva (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

Metro CDMX HOY 2 de octubre: informa que la estación Zócalo/Tenochtitlan permanece cerrada

¿Tomas el Metro CDMX hoy? Esto te interesa: avance de trenes y estaciones cerradas que pueden afectar tu ruta hoy 2 de octubre 2026.

Metro CDMX hoy 2 de octubre de 2026
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy 2 de octubre?|Metro CDMX

Escrito por: Jorge Iñigo, Iveth Ortiz

Azteca Noticias te proporciona una cobertura EN VIVO del avance de los trenes del Metro CDMX este 2 de octubre, para que puedas anticiparte ante posibles cierres o retrasos.

Que no se te haga tarde: Conoce el avance del Metro CDMX hoy 2 de octubre

Metro CDMX informa buen avance

El Metro CDMX informa que se registra buen avance y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A y 12.

Se registran retrasos en la Línea 3

Usuarios informan retrasos en la Línea 3. El Metro aclara que se presenta alta afluencia y se hace el envío de unidades.

Metro CDMX informa Línea A no presenta averías

Se agilizan trenes de la Línea A por alta afluencia.

Diversas Líneas registran afluencia moderada

Las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y A registran afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales.

Zócalo/Tenochtitlan permanece cerrada

El Metro recomienda que para llegar a la zona centro las alternativas son Pino Suárez y Allende de Línea 2, San Juan de Letrán de Línea 8 y Bellas Artes de Línea 2 y Línea 8.

Tags relacionados
Metro CDMX CDMX