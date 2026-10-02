Metro CDMX HOY 2 de octubre: informa que la estación Zócalo/Tenochtitlan permanece cerrada

#MetroAlMomento:

Se registra buen avance y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A y 12. La información puede cambiar ante eventualidades en el servicio.

Las Líneas 3 y B presentan afluencia alta. Personal del Sistema se encuentra en puntos… pic.twitter.com/xIoSM34e3G