Metro CDMX HOY 2 de octubre: informa que la estación Zócalo/Tenochtitlan permanece cerrada
¿Tomas el Metro CDMX hoy? Esto te interesa: avance de trenes y estaciones cerradas que pueden afectar tu ruta hoy 2 de octubre 2026.
Azteca Noticias te proporciona una cobertura EN VIVO del avance de los trenes del Metro CDMX este 2 de octubre, para que puedas anticiparte ante posibles cierres o retrasos.
Que no se te haga tarde: Conoce el avance del Metro CDMX hoy 2 de octubre
Metro CDMX informa buen avance
El Metro CDMX informa que se registra buen avance y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A y 12.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 2, 2026
Se registra buen avance y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A y 12. La información puede cambiar ante eventualidades en el servicio.
Las Líneas 3 y B presentan afluencia alta. Personal del Sistema se encuentra en puntos… pic.twitter.com/xIoSM34e3G
Se registran retrasos en la Línea 3
Usuarios informan retrasos en la Línea 3. El Metro aclara que se presenta alta afluencia y se hace el envío de unidades.
Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 2, 2026
Metro CDMX informa Línea A no presenta averías
Se agilizan trenes de la Línea A por alta afluencia.
Buen día. Al momento la Línea A no presenta averías, se tiene afluencia de la hora, se agiliza la circulación de los trenes. Anticipa tu viaje.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 2, 2026
Diversas Líneas registran afluencia moderada
Las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y A registran afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales.
#MetroAlMomento: Las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y A registran afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 2, 2026
La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada hasta… pic.twitter.com/PcM3yBPcjj
Zócalo/Tenochtitlan permanece cerrada
El Metro recomienda que para llegar a la zona centro las alternativas son Pino Suárez y Allende de Línea 2, San Juan de Letrán de Línea 8 y Bellas Artes de Línea 2 y Línea 8.
#AvisoMetro: La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8. Toma previsiones.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 2, 2026