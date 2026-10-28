¡Tormenta azota CDMX! Activan alerta púrpura, naranja y amarilla por lluvias extraordinarias

La CDMX activó la alerta púrpura en la alcaldía Benito Juárez por lluvias extraordinarias durante la noche de este martes 27 de octubre, ante la persistencia e intensificación de las precipitaciones. Este nivel representa el máximo de alerta meteorológica en la capital, mientras otras demarcaciones permanecen bajo avisos naranja y amarillo por lluvias fuertes y posible caída de granizo.

Además de Benito Juárez, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo se mantienen bajo alerta naranja; en tanto, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa y La Magdalena Contreras tienen alerta amarilla. Las condiciones previstas para las próximas horas podrían prolongar las lluvias en distintos puntos de la ciudad

Benito Juárez alcanza el nivel máximo de alerta por lluvias

La alcaldía Benito Juárez pasó a alerta púrpura ante la persistencia de las lluvias extraordinarias durante la noche de este martes 27 de octubre. Este es el nivel máximo de alerta en la CDMX y responde a la intensificación de las precipitaciones previstas para las próximas horas.

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Así estará el clima en CDMX el miércoles 28 de octubre

Para la mañana del miércoles se pronostica cielo de medio nublado a nublado, presencia de bruma y ambiente fresco a frío; en las zonas altas del Estado de México podrían registrarse temperaturas muy bajas y bancos de niebla.

Por la tarde se espera un ambiente templado a cálido, con cielo mayormente nublado e intervalos de chubascos, con acumulaciones estimadas de entre 5 y 25 milímetros en 24 horas.

La temperatura mínima en la capital oscilará entre 12 y 14 grados Celsius, mientras que la máxima alcanzará de 24 a 26 grados; además, el viento será del sureste, con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

¿Bloqueador o paraguas? ¡Ambos! En la Ciudad de México habrá lluvias por la tarde, temperaturas de 10 a 20 °C y radiación solar de nivel 9. Mérida tendrá calor y chubascos, mientras que en Tapachula se esperan lluvias y hasta 31 °C. El #Clima con @fertorresluz en #HechosAM con @MLopezSanMartin — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 27, 2026

Tormenta tropical Vance provocará más lluvias en México

Las precipitaciones también se extenderán a distintas regiones del país. Para este miércoles, la tormenta tropical Vance se ubicará al suroeste de las costas de Colima y Jalisco, con lluvias muy fuertes previstas en zonas de Michoacán, Colima y Jalisco.

Además, los canales de baja presión y la entrada de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México favorecerán las precipitaciones en el norte, centro y sur del territorio nacional.