Lluvias en casi todo México: se espera un clima helado en 8 estados este miércoles

¡Lluvias y más lluvias para México! El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles 28 de octubre, la tormenta tropical “Vance” seguirá afectando a las costas, a pesar de que el ciclón comienza a perder fuerza. Mientras que en el resto del país se espera un clima con precipitaciones por diversos fenómenos.

Se prevé la llegada del frente frío 4 durante este fin de semana, pero algunas regiones ya comienzan a amanecer con heladas, y este miércoles no será la excepción.

Se esperan fuertes lluvias en México este 28 de octubre

A lo largo de esta semana, diversos fenómenos meteorológicos provocarán lluvias en el norte, centro y sur de México. Entre los principales factores se encuentran los canales de baja presión y el ingreso de humedad proveniente de ambos litorales: el océano Pacífico y el Golfo de México.

A estas condiciones se suma la inestabilidad atmosférica, que favorece el desarrollo de humedad en distintas regiones del país.

Por otra parte, la tormenta tropical “Vance” se ubicará al suroeste de las costas de Colima y Jalisco, dejando a su paso precipitaciones muy fuertes en zonas de Michoacán, Colima y Jalisco. ¿En qué estados lloverá muy fuerte?



Lluvias muy fuertes: Sinaloa (sur), Nayarit (norte) y Durango (sur).

Sinaloa (sur), Nayarit (norte) y Durango (sur). Lluvias fuertes: Baja California Sur (sur), Jalisco (costa y norte) y Zacatecas (oeste y sur).

Baja California Sur (sur), Jalisco (costa y norte) y Zacatecas (oeste y sur). Chubascos: Chihuahua (sur y sureste), Coahuila (oeste y suroeste) y Colima (costa).

Chihuahua (sur y sureste), Coahuila (oeste y suroeste) y Colima (costa). Intervalos de chubascos: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Sonora, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Campeche y Yucatán.

Se prevén #Lluvias de fuertes a muy fuertes en el noroeste, norte, occidente y sur de #México. Más información en ⬇️ https://t.co/1Iyffr116z https://t.co/XINtQzZxHO — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 28, 2026

Pronóstico de temperaturas en México este miércoles 28 de octubre

¡El frío ya está llegando! A unas semanas de que de inicio la temporada invernal 2026-2027, ya se empiezan a registrar amaneceres muy helados:



Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: z onas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

onas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Clima en CDMX y Edomex: ¿hará frío este miércoles 27 de octubre?

En la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) dominará el cielo medio nublado. Por la mañana el ambiente será fresco a frío. Por la tarde será templado a cálido, con probabilidad de lluvias.

La temperatura mínima será de 12 a 14 °C y la máxima de 24 a 26 °C, mientras que en el Edomex se prevé una mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

