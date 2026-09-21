“Yo quiero que me lo regresen vivo": La angustia de una madre tras la desaparición de cuatro jóvenes en Zapopan

La desaparición de cuatro jóvenes de entre 18 y 20 años mantiene en angustia a sus familias en Zapopan, Jalisco. Los hombres se reunieron para celebrar un cumpleaños el pasado 14 de septiembre; sus familiares aseguran que sujetos armados llegaron al domicilio donde se encontraban y se los llevaron .

Se trata de Dilan Federico, de 19 años; José Carlos, de 20; Jorge Daniel, de 19, y Alan Osiel, de 18, vistos por última vez en la colonia Arenales Tapatíos. De acuerdo con el relato recabado por sus familias, los jóvenes habían llegado desde Tlajomulco para reunirse con amigos.

La búsqueda no se detiene: familias recorren hospitales y comisarías

Según los familiares, un grupo de jóvenes se encontraba reunido cuando llegaron hombres armados a bordo de dos camionetas blancas; cinco jóvenes habrían sido el objetivo, pero uno consiguió escapar. Después, en el sitio habría quedado un charco de sangre, aunque no se ha establecido oficialmente a quién corresponde.

La desaparición de cuatro jóvenes en Zapopan angustia a sus familias, que no han dejado de buscarlos desde hace más de una semana.



Los familiares relatan que los muchachos asistían a una reunión por un cumpleaños cuando presuntamente hombres armados irrumpieron en otro domicilio… pic.twitter.com/eOgTRijPlr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 22, 2026

Desde entonces, las familias han acudido a puestos de socorro, comisarías y hasta al Semefo para intentar localizar a los cuatro jóvenes.

Eva Zavala, madre de Dilan, pidió que las autoridades profundicen en la investigación y localicen a su hijo con vida. Hasta el momento, la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas no ha proporcionado mayor información sobre el paradero de Dilan Federico, José Carlos, Jorge Daniel y Alan Osiel.