La tierra “se tragó" un camión de pasajeros en la ZMG: Fuertes lluvias provocan deslave en Zapopan - VIDEO

La fuerza de la lluvia volvió a causar incidentes en la Zona Metropolitana de Guadalajara durante las últimas horas. Un camión del transporte público terminó al fondo del Río Seco en Zapopan luego de un deslave causado por la acumulación de agua.

Los equipos de emergencia trabajan en el lugar para prevenir mayores riesgos por el reblandecimiento del piso.

Lluvia provoca deslave y caída de transporte público

El incidente fue durante la madrugada de este jueves tras la fuerte tormenta registrada horas antes en la zona. El agua ablandó el terreno en la calle Río Lerma, casi en la esquina con Gema, lo que provocó un deslave en la orilla del canal y el derrumbe de una barda que terminó por arrastrar a la pesada unidad de transporte hacia la profundidad del cauce.

¿Hubo heridos en el deslave?

A pesar de lo aparatoso de la caída, el accidente no dejó personas lesionadas ni pérdidas humanas que lamentar:



Chofer fuera de la unidad: El operador explicó que minutos antes bajó del camión para hacer una compra en la tienda de una gasolinera cercana.

El operador explicó que minutos antes bajó del camión para hacer una compra en la tienda de una gasolinera cercana. Sin pasajeros: Al estar estacionado y sin personas a bordo, el camión cayó solo hacia el fondo del Río Seco.

¿Qué tanto daño provocó el deslave?

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan llegaron a la colonia Arenales Tapatíos para asegurar el perímetro. Los rescatistas revisan las condiciones de la calle para evitar que el terreno siga cayendo y ponga en peligro a las casa que están cerca o a los transeúntes.

🔴#IMPORTANTE | Un deslave en la tierra provocó que un camión del transporte público cayera al interior del río seco en la Col. Arenales Tapatíos en #Zapopan.



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_).



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Empiezan maniobras para sacar el camión

Retirar la unidad del fondo del hoy es un reto para los cuerpos de auxilio debido a las dimensiones del vehículo y las condiciones del suelo.

El suelo frágil dificulta el acceso de maquinaria pesada.

Personal especializado planea la estrategia para enganchar el camión y sacarlo sin generar más deslaves.

Las autoridades piden a los vecinos y automovilistas evitar la zona mientras terminan los trabajos de rescate del camión. Las lluvias constantes mantienen el riesgo de deslaves en las orillas de arroyos y canales, por lo que se recomienda no estacionar vehículos cerca de bordes o banquetas dañadas.